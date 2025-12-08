Sezioni
Mazara: il centro storico diventa pedonale fino al 6 gennaio

Una stretta decisa sulla mobilità nel centro storico di Mazara del Vallo in occasione delle festività. A comunicarlo, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, è l’assessore comunale alla Viabilità e alla Polizia Municipale, Rino Giacalone, che annuncia l’avvio di una nuova sperimentazione dedicata alla sicurezza dei pedoni. L’iniziativa partita il 6 dicembre resterà in vigore fino alla conclusione delle festività di inizio anno, il 6 gennaio.

 

Il post, dal titolo “Primo assaggio di una città che cambia”, contiene toni netti e un messaggio politico-amministrativo chiaro: restituire il cuore della città a chi cammina, proteggendo in particolare famiglie e bambini.

Ecco alcune delle parole dell’assessore Giacalone: «Quanto vale la sicurezza di un bambino che corre in piazza o in una via del centro senza dover schivare bici, monopattini e mezzi elettrici lanciati come proiettili? A Natale il centro si riempie di famiglie, bimbi, passeggiate, vita. È il momento in cui il centro deve essere protetto, non attraversato come un circuito.»

 

Il nuovo assetto prevede una zona realmente pedonale, più rigorosa di quella attuale, da cui resteranno esclusi non solo le auto, ma anche bici, monopattini, pattini, hoverboard e mezzi elettrici di ogni tipo. Una misura, precisa Giacalone, «coraggiosa», e destinata a rappresentare solo «il primo assaggio» di un più ampio progetto di riordino della mobilità urbana nelle aree più delicate della città. «Chi ama la città lo capirà al primo passo. Gli altri faranno rumore, com’è normale. Ma il futuro non aspetta chi resta fermo», aggiunge l’assessore.

 

Secondo quanto emerso negli ultimi mesi, la decisione sarebbe maturata anche a seguito delle numerose segnalazioni da parte di cittadini ed esercenti, preoccupati per l’aumento di episodi di pericolo all’interno della ZTL, causati soprattutto da monopattini e mezzi elettrici che sfrecciano a tutte le ore.

 

 

 

La sperimentazione, ribattezzata informalmente “Pedonal Zone Safety”, rappresenta un tentativo concreto di riportare ordine e sicurezza in un’area della città ad alta frequentazione turistica e commerciale, dove la convivenza tra pedoni e mezzi leggeri è diventata sempre più problematica. Restiamo in attesa dei dettagli tecnici dell’ordinanza, che definirà esattamente come verrà implementata la nuova zona pedonale “rafforzata”.



