Sicilia, poliziotto entra in un palazzo in fiamme e salva 4 bimbi e un cane

01/11/2023 10:25:00

Non ha aspettato i soccorritori ma è entrato dentro quella palazzina avvolta dalle fiamme e dal fumo, da dove sentiva le urla di quattro bambini, portandoli fuori e salvandoli assieme al loro cane.

Un gesto eroico quello che ha compiuto ad Agrigento un poliziotto della Polizia ferroviaria. Libero dal servizio, da casa ha sentito un forte odore di bruciato provenire da una palazzina vicina in via Discesa Damareta. L'uomo è sceso in strada e, dopo aver dato l’allarme al 112, si è diretto verso l’alta colonna di fumo nero. Arrivato sul posto ha trovato diversi residenti che stavano cercando di spegnere le fiamme e una volta udite le urla di bambini provenire dalla palazzina, è entrato dentro lo stabile invaso dal fumo. In un appartamento al primo piano vi erano i quattro bimbi tra i 2 e i 13 anni e un cane.

Il poliziotto dopo aver liberato il cane, chiuso in un recinto, ha preso in braccio il bimbo più piccolo, e ha portato i fratellini fuori dall’abitazione, coprendolo loro naso e bocca con alcuni stracci bagnati.