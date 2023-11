Ad Erice la via fittizia "Casa Viola 1" per le donne vittime di violenza

01/11/2023 00:00:00

Ad Erice "Casa Viola 1" una via fittizia per tutte le donne vittima di violenza con sede presso i locali comunali di Rigaletta - Milo, dove verranno recapitate le comunicazioni anche a mezzo posta per le donne che vi risiedono.

“Su mia proposta, recepita da una giunta comunale altamente sensibile e attenta al tema della violenza di genere sulle donne, da Erice nasce la via fittizia a tutela delle donne vittime di violenza - le parole della vice presidente del consiglio comunale Assunta Aiello -, probabilmente la prima, del genere, in Sicilia".

L'iniziativa in vista del prossimo 25 novembre è un piccolo tassello, che si aggiunge alla concreta lotta contro i maltrattamenti e agli abusi sulle donne.

"“Casa Viola”, dal nome altamente evocativo, nasce in memoria di Franca Viola, simbolo pregnante di donna in difficoltà ma in cerca di libertà, indipendenza ed emancipazione", continua la Aiello.

La via che non esiste su Google Maps permetterà a tutte le donne che si ritengono in pericolo e residenti nel territorio ericino, che ne faranno istanza per il tramite dei referenti dei centri antiviolenza riconosciuti dalla Regione Sicilia, di secretare i propri dati senza dover ricorrere all'autorizzazione della magistratura, tutelando le stesse da accessi anagrafici indesiderati o da stalker.

"Una risposta concreta alle esigenze di chi ha necessità di avere una residenza per sé e per i propri figli ma non può renderla palese per non essere esposta a rischi. Trattasi di situazioni in cui la giustizia non ha ancora fatto il suo corso e seppur esistono provvedimenti di allontanamento degli autori di violenza, questi non vengono rispettati. Spesso si parla di burocrazia che crea ostacoli, oggi Erice ha dimostrato ancora una volta conclude Assunta Aiello - di essere capace di innovare togliendo una barriera. È un atto amministrativo ma anche fortemente politico, certa che la nostra città, con la mia proposta, possa fare scuola a tutte le altre amministrazioni siciliane.