I fatti del 3 Novembre: morti in Toscana per il maltempo, Gaza City accerchiata 

03/11/2023 06:54:00

Vediamo i principali fatti di oggi, 3 Novembre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Questa notte in Toscana i fiumi Bisenzio e Furba sono esondati. Tre i morti. Uno annegato in casa. In Veneto ci sono due dispersi. Scuole chiuse in diverse regioni. I meteorologi si attendono il peggio per oggi

• L’esercito israeliano è entrato a Gaza City. Ora si combatte vicolo per vicolo. I terroristi uccisi sarebbero 130, i soldati israeliani 18, i civili 9 mila





• Oggi Blinken è a Tel Aviv. Farà pressioni su Netanyahu per ottenere pause umanitarie per consentire l’accesso agli aiuti, l’evacuazione dei civili con doppio passaporto e, si spera, il rilascio di alcuni ostaggi. Nelle stesse ore parlerà anche il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Si teme un’escalation

• Quattrocento stranieri ieri sono usciti da Gaza. Con loro anche 46 feriti palestinesi. Israele dice no al passaggio di carburante

• La guerra in Ucraina è in stallo e Zelens’kyj sempre più solo. Si sente tradito dagli occidentali

• Tra burle e trappole, continuano le polemiche sullo scherzo del duo comico a Meloni. Uno dei due russi è stato ospite da Lilli Gruber

• Oggi in Cdm arrivano il testo della riforma sul premierato, un decreto per il piano Mattei e un concordato preventivo per gli autonomi e le piccole imprese

• Sui muri di Milano è comparso una minaccia di morte per Matteo Salvini. L’ha scritta una baby gang

• A Torino è esposto un quadro che rappresenta la premier Giorgia Meloni con tatuato sulla spalla un fascio littorio e una svastica

• Il nome di Silvio Berlusconi è stato iscritto al Famedio nel Cimitero Monumentale di Milano. Polemiche. Intanto gli eredi sfrattano le olgettine dalle case di B.

• Per fare cassa la Rai sta pensando di vendere il Teatro delle Vittorie e non solo





• L’Iran ha negato le cure a Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, perché l’attivista rifiuta di indossare il velo

• Sono state rilasciate due giovani donne che erano finite in carcere all’estero. Ilaria De Rosa arrestata in Arabia Saudita è tornata ieri in Italia. Prosciolta anche Amina Milo che era stata fermata a luglio in Kazakistan

• Arrestato in Gran Bretagna il compagno della donna uccisa a coltellate a Chieti

• Ultima generazione ha bloccato la tangenziale di Bologna. Tre attivisti sono finiti a processo

• I figli di Gullit, ormai trentenni, denunciamo il padre per il mantenimento

• È uscito Now and then, l’inedito dei Beatles ricostruito grazie all’intelligenza artificiale

• In Coppa Italia il Frosinone ha battuto il Toro ai supplementari per 2 reti a 1 e il Sassuolo ha sconfitto lo Spezia ai rigori 5 a 4

• Sinner s’è ritirato dal Master 1000 di Parigi. Aveva solo dodici ore per recuperare tra un match e l’altro. Troppo poche

Titoli

Corriere della Sera: Attacco a Gaza City, Biden frena

la Repubblica: Gaza City accerchiata

La Stampa: Israele accerchia Hamas / la battaglia di Gaza City

Il Sole 24 Ore: Fisco, arriva il concordato preventivo / per gli autonomi e le piccole imprese

Avvenire: Gaza accerchiata

Il Messaggero: Gaza, pressing Usa per la tregua

Il Giornale: Tasse, dimezzate le sanzioni

Leggo: «Palestinesi a rischio genocidio»

Qn: Fisco, pace preventiva e multe dimezzate

Il Fatto: Meloni nei guai: tacque / 44 giorni sullo scherzo

Libero: Trappola russa per Giorgia

La Verità: Pensioni, governo in retromarcia

Il Mattino: La battaglia di Gaza City

il Quotidiano del Sud: Non fa danni all’economia / ma non si vede la soluzione

il manifesto: Gazza città / chiusa

Domani: Beffa a Meloni, scontro nel governo / Tajani: «C’è stata superficialità»