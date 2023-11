I fatti del 7 Novembre: migranti spediti in Albania, 10mila morti a Gaza, il raffreddore del Papa

07/11/2023 06:55:00

Ecco i principali fatti di oggi, 7 Novembre 2023, in Italia e nel mondo, ed i principali titoli dei quotidiani.

• L’Italia aprirà due centri per migranti in Albania. Meloni e Rama hanno firmano l’intesa. I centri accoglieranno 39 mila persone salvate in mare da navi italiane. Le opposizioni evocano Guantanamo

• Gaza è accerchiata. Secondo Hamas i morti sarebbero più di diecimila. Stando a una tv israeliana, Yahia Sinwar, il leader di Hamas responsabile del massacro del 7 ottobre, sarebbe stato eliminato.





• ErdoÄŸan non ha voluto incontrare Blinken. La seconda missione del segretario di Stato americano non è andata troppo bene. Tant’è che Biden ha dovuto chiamare Netanyahu per ottenere pause umanitarie per far entrare aiuti a Gaza

• Il raffreddore del Papa diventa un caso diplomatico. Ieri non ha letto il discorso davanti ai rabbini. Poi però s’è messo a parlare con i bambini

• I russi hanno colpito Odessa, Kherson e Zaporižžja. Zelens’kyj ha detto che non è il momento per le elezioni in Ucraina

• Il governo ha dato la cittadinanza alla bimba inglese di 8 mesi Indi Gregory. La piccola è affetta da una malattia incurabile. Londra vuole staccarli la spina, Meloni provare a salvarla. Oggi la decisione del giudice

• L’attrice e regista Sibilla Barbieri è morta in Svizzera con il suicidio assistito. La Asl di Roma glielo aveva negato

• Il governatore Giani è commissario per l’alluvione in Toscana. Al momento si contano mille sfollati e 300 milioni di danni. Tra gli angeli del fango ieri c’era anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. È stato trovato cadavere il vigile del fuoco caduto in un canale giovedì.

• La guardia di finanza ha sequestrato più di 779 milioni di euro ad Airbnb. Non avrebbe pagato le tasse per cinque anni

• Borse fiacche. Ieri Telecom, dopo aver accettato l’offerta di Kkr, ha perso il 3,35%

• Trump trasforma il processo per frode in un comizio ma ammette di aver partecipato alla valutazione delle sue proprietà

• Duda dà l’incarico a Morawiecki e non a Tusk. Vuole prendere tempo

• In Iran Narges Mohammadi, vincitrice del Nobel per la Pace, ha iniziato lo sciopero della fame: dato che non vuole indossare il velo, le negano le cure

• Il ministro della Giustizia francese Éric Dupond-Moretti dovrà affrontare un processo per presunti conflitti di interesse e abuso d’ufficio. È la prima volta che un ministro finisce davanti a un tribunale speciale

• L’ex ad di Atlantia Giovanni Castellucci non si farà interrogare nel processo per i morti del ponte Morandi

• Corrado Augias lascia la Rai per La7. Anche Antonio Di Bella potrebbe traslocare

• Una neonata di 11 mesi è finita in terapia intensiva per aver ingoiato, mentre gattonava per casa, una pallina di hashish

• Domenica un’aurora boreale ha tinto di rosso il cielo Italia.cielo d’Italia. È un fenomeno molto raro

• Sangiuliano, Sgarbi e Sala litigano per un Leonardo che forse non è di Leonardo

• A Londra degli ecoattivisti hanno distrutto la teca di un Velázquez

• Nei posticipi di Serie A, Frosinone batte l’Empoli 2 a 1 e il Torino sconfigge il Sassuolo 2 a 1

Titoli

Corriere della Sera: Israele: Gaza City isolata

la Repubblica: Soccorso albanese

La Stampa: Campi di migranti in Albania / patto Meloni-Rama, dubbi Ue

Il Sole 24 Ore: Fisco, i debiti bloccano il concordato

Avvenire: Strage su strage

Il Messaggero: «Migranti, centri in Albania»

Il Giornale: I nostri immigrati in Albania

Leggo: «Gaza cimitero di bambini»

Qn: L’Italia sposterà i migranti in Albania

Il Fatto: “Gaza, crimini come in Ucraina / Ma nessuno raccoglie le prove”

Libero: «Prendo i vostri migranti»

La Verità: Colpo di scena sui migranti / Ora li mandiamo in Albania

Il Mattino: «Migranti, controlli in Albania»

il Quotidiano del Sud: Tim gli italiani pagano la tassa Cuccia / e della sinistra che gli tenne bordone

il manifesto: 10mila

Domani: Meloni spedisce i migranti da Rama Così è nato il “progetto Albania”