Torna in Sicilia la Borsa del Turismo Extralberghiero

09/11/2023 14:30:00

Torna dal 10 al 12 novembre la BTE, Borsa del turismo extralberghiero, organizzata per il settimo anno da Confesercenti e dedicata al mondo della ricettività alternativa all’hotellerie: B&B, case vacanza, turismo nautico, campeggi, dimore storiche, glamping, accoglienza diffusa. L’evento, l’unico nel Sud Italia dedicato a questo segmento strategico per lo sviluppo turistico e la rivitalizzazione di tanti territori, approda per la prima volta nella città di Palermo, negli spazi espositivi del Terminal Cruise del porto. Solo nel Palermitano l’extralberghiero, conta 1422 imprese per 38.643 posti letto, l’88% del numero di esercizi del settore e il 62% dei posti letto (dati OTIE 2022).



In questi anni la BTE ha consentito ad oltre 1000 aziende dell’extralberghiero di posizionarsi nei mercati esteri grazie agli accordi siglati nel corso dei B2B con buyers provenienti da tutto il mondo. La forza dell’evento sta nell’affiancare all’Expo BTE - lo spazio espositivo pensato per alimentare sinergie e nuove relazioni commerciali tra il sistema dell’extralberghiero, le imprese erogatrici di offerte dedicate al comparto e tutte le componenti che alimentano la formula del turismo esperienziale, naturalistico, sostenibile e creativo – incontri B2B in cui i titolari delle imprese entrano in contatto con tour operators internazionali facendo conoscere la propria offerta e approfondendo le caratteristiche della

domanda dei vari mercati; seminari formativi con esperti del settore, ideati per essere acceleratori di sviluppo delle imprese; e educational tour sul territorio dedicati ai buyers stranieri nei giorni che precedono la BTE . Quest’anno gli Educational tour toccheranno i comuni di Castelbuono,v Bagheria e Monreale, in provincia di Palermo, e il comune di Santo Stefano di Camastra e il Parco dei Nebrodi, in provincia di Messina.

Per Giovanni Selinunte, Direttore della Confesercenti Prov.le di Trapani, “la BTE è un’ulteriore conferma di quanto la Confesercenti si impegni, in maniere concreta, nella creazione di opportunità di crescita per le aziende del territorio”. Continuando, il Direttore della Confesercenti Prov.le di Trapani informa “che sono già decine le strutture ricettive extralberghiere della Provincia di Trapani che hanno già aderito alla BTE 2023 e che coglieranno la straordinaria opportunità di relazionarsi con i tour operators internazionali presenti all’iniziativa” .



Il Presidente della Confesercenti Prov.le Giuseppe Mineo invita “tutte le aziende operanti nel settore della ricettività extralberghiera ad aderire alla BTE 2023 per colmare quel gap di visibilità che le piccole strutture ricettive riscontrano rispetto ai grandi gruppi del settore. La recente ripresa degli arrivi turistici non deve indurci nell’errore, già commesso in passato, di non programmare le stagioni turistiche nel medio/lungo

periodo”.