“Pnrr Salute”, la Sicilia stipula tutti i contratti per la Sanità territoriale

12/11/2023 16:00:00

In Sicilia sono stati stipulati tutti i contratti relativi alla realizzazione di Ospedali di Comunità, Case di Comunità e Centrali Operative Territoriali. Il dato emerge dal recente monitoraggio nazionale, condotto dal Ministero della Salute relativamente al “PNRR Missione 6” sulla base della ricezione delle dichiarazioni delle stesse Regioni.

«Questi risultati testimoniano le capacità organizzative e la concretezza della nostra Regione rispetto a quanto invece in media sta accadendo nel resto d’Italia- sottolinea nell’intervista ad Insanitas Salvatore Iacolino, dirigente generale della Pianificazione Strategica dell’assessorato alla Salute -, Alla fine di questo percorso la Sicilia potrà contare su un fondamentale potenziamento dell’assistenza territoriale di prossimità».

«Sono stati sottoscritti contratti relativi ad appalti integrati - afferma Massimiliano Maisano, referente unico per la Sicilia del PNRR 6-Salute -. Sarà, infatti, un unico operatore economico ad occuparsi sia della redazione del progetto esecutivo che dell’attuazione dei lavori. Grazie a una sinergia Invitalia ha espletato per conto della Regione le gare di appalto. Case, ospedali e Cot sorgeranno in gran parte in strutture già esistenti che saranno rifunzionalizzate o recuperate, mentre in una ventina di casi sono previste nuove realizzazioni».