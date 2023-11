I Giochi dell'Antica Selinunte, sagre, teatro, solidarietà. Qui gli eventi del weekend

18/11/2023 06:00:00

In un ricco mosaico di eventi culturali sparsi tra Marsala, Castelvetrano e Trapani, il fine settimana in provincia offre

un variegato scenario di iniziative.

Dal laboratorio per bambini sulle antiche tradizioni ludiche al Parco Archeologico di Selinunte alle iniziative per la pace in piazza a Marsala. Dalla settima edizione della Sagra della Pecora della Valle del Belìce a Santa Ninfa all'appuntamento il "PalmosaFest" a Castelvetrano al quinto appuntamento della XXIII Stagione Concertistica al Teatro Sollima di Marsala. E poi ancora mostre da visitare da Trapani a Gibellina. Ecco gli eventi:

SANTA NINFA - Domenica 19 novembre si tiene la settima edizione di "Un giorno da pecora - Sagra della pecora della Valle del Belìce". L'iniziativa, organizzata dal Comune di Santa Ninfa, si propone di valorizzare l'intera filiera agroalimentare, coinvolgendo migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia. La Pecora della Valle del Belìce sarà protagonista di un percorso degustativo che spazia dagli arrosticini alle stigghiole, dalla pasta con ragù di agnellone alla zuppa di cous cous. La manifestazione, che prenderà il via alle 10:00 nel centro storico di Santa Ninfa, offrirà un'ampia varietà di prodotti locali, tra cui formaggi crudi e cotti, cannoli, cassatelle e frutta fresca. Lungo le strade del nucleo urbano più antico, gli stand delle aziende agroalimentari e delle attività commerciali locale costituiranno un percorso gastronomico arricchito da spettacoli musicali, intrattenimento, e manifestazioni folcloristiche.

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE - Come giocavano anticamente i bambini? Esistevano giocattoli di terracotta? Domenica 19 novembre si celebra la Giornata mondiale dei diritti dei bambini e CoopCulture, alle ore 10.30, organizza al Museo del Baglio Florio il laboratorio “I giocattoli dei bambini nell’antica Selinunte” è previsto un laboratorio didattico che ha tutte le caratteristiche di una caccia al tesoro per scoprire insieme giocattoli ed oggetti legati all’universo infantile. Il mondo dei bambini, come si sa, è fatto di giochi e giocattoli e, anche a Selinunte, come testimoniano un gran numero di reperti, anche i più piccoli avevano i loro giocattoli molto simili a quelli di oggi. Gli scavi archeologici hanno riportato in luce tantissimi reperti legati al mondo dell’infanzia e un archeologo di Coopculture, gestore dei servizi aggiuntivi, condurrà i piccoli visitatori tra le vetrine del baglio Florio, alla scoperta degli antichi giocattoli di bambini e bambine che abitavano questa città. I partecipanti avranno modo di osservare animaletti in terracotta, dalle più svariate forme, riproduzioni degli animali della fattoria, antichi dadi come testimoniano gli astragali, piccole ossa ricavate dalle zampe di animali, dove ogni faccia possedeva un proprio valore. Ma le vetrine nascondono anche un altro tesoro che saranno proprio i bambini a dover individuare: un poppatoio dalla forma non molto diversa da quella odierna, ritrovato all’interno della tomba di un bambino. Il laboratorio costa 5 euro.

MARSALA - Sabato 18 novembre, a partire dalle ore 11.00 in piazza Loggia, si terrà la manifestazione “Cessate il fuoco” per chiedere lo stop alle armi e alle guerre che si stanno consumando dall’Ucraina al Medio Oriente.

CASTELVETRANO - Sabato 18 novembre: Salvatore Capo, "I Fenomeni misteriosi. Come e perché ci svelano la realtà spirituale" per la seconda edizione del "PalmosaFest", festival di arte e letteratura che prevede incontri con autori, poeti e scrittori all’ex convento dei Minimi (piazza San José Maria Escrivà 37).

TRAPANI - Domenica 19 novembre alle 17.00 presso Sala Sodano di Palazzo d'Alì a Trapani si terrà "L’affidamento familiare", iniziativa informativa organizzata dal Centro Affidi e Adozioni del Distretto Socio Sanitario D50 in collaborazione con il Comune di Trapani, il Coordinamento Care e l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXII. Sono previsti interventi musicali con pianoforte, chitarra e violoncello a cura di Maurizio Ruisi, Ivana Messina e Aurora Ruisi. Sarà inoltre organizzato intrattenimento per i bambini.

TRAPANI - Sabato 18 novembre, alle ore 21.30, presso il Teatro Pardo va in scena lo spettacolo "Storia di una Capinera" di G. Verga. L'evento fa parte della rassegna "A Sipario Aperto", organizzata dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo della Oddo Management, in collaborazione con l'Ente Luglio Musicale trapanese e prodotta da Abc. I biglietti per gli altri spettacoli in programma sono disponibili sulla piattaforma Liveticket.

MARSALA - Domenica 19 novembre, alle ore 18.00, quinto appuntamento della XXIII Stagione Concertistica al Teatro Sollima di Marsala. Sul palco il pianista Vincenzo Pavone, vincitore di numerosi primi premi in concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Il programma comprende la Sonata op. 111 n.32 di Beethoven, ultima sonata composta dall’autore già in stato sordità avanzata; a seguire alcuni capolavori di Franz Listz: le Jeux d’eau à la villa d’este, Réminiscences de Norma, Consolazione n.3. info: Ingresso € 10 (Platea e Palchi); € 5 (Galleria). Abbonamenti 2a Parte Stagione (8 concerti): € 50 Platea e Palchi non numerati, acquistabili contattando il 320 6905330 o presso DNT Servizi, in via Sibilla 12 a Marsala.

SOLIDARIETA’ - Sabato 18 novembre, il Lions Club di Marsala sarà presente presso il supermercato “il Centesimo” per la colletta alimentare 2023, organizzata da fondazione banco alimentare onlus, in collaborazione con il 37° Stormo di Birgi dell'Aeronautica militare. La presidente Paola Di Pietra e alcuni soci si alterneranno, come volontari, nelle ore pomeridiane e antimeridiane, per la raccolta di alimenti offerti dai donatori.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Ultimo appuntamento il 19 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 con screening glicemico e piede diabetico a Villa Margherita a Castellammare del Golfo. L'evento è stato organizzato in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, per la sensibilizzazione e informazione su questa patologia sempre più diffusa.

MARSALA - Al Convento del Carmine di Marsala è possibile visitare la retrospettiva di pittura del marsalese Attilio Patito. Le opere dell’artista saranno visitabili presso la Sala Cavaretta, dalle ore 17 del 17 fino al 28 novembre prossimo.

GIBELLINA - FIno al 21 gennaio 2024 sarà allestita al Museo delle Trame Mediterranee, presso Fondazione Orestiadi, la mostra "Roba Stagnata - Antiche ceramiche di Burgio", con opere inedite realizzate dalle botteghe maiolicare di Burgio tra la fine del XVI e il XVIII secolo. La mostra sarà aperta dal martedì alla domenica, con orari dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. La visita è inclusa nel biglietto di ingresso al Museo delle Trame Mediterranee, con un costo di €6 (ridotto €4). Per ulteriori informazioni, è possibile contattare info@orestiadi.it o chiamare il numero 092467844.

TRAPANI - Presso il Museo regionale di Trapani "Agostino Pepoli" è possibile visitare la mostra "Wolfgang Hüber. Un argentiere tedesco a Trapani (1764-1780), curata da Lina Novara e Pietro Messana. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 28 gennaio 2024. Al Museo diocesano di arte contemporanea "San Rocco" di Trapani è aperta la mostra intitolata “Silenzio”, che presenta opere che emergono dal silenzio interiore dell’artista Stefano Gianquinto. L’esposizione è aperta dal giovedì alla domenica dalle 18.00 alle 20.00, con ingresso libero.