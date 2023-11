I fatti del 21 Novembre: arrestato Turretta, dolore per Giulia in tutta Italia

20/11/2023 07:05:00

Ecco i principali fatti e le notizie di oggi, 20 Novembre 2023, in Itlaia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Filippo Turetta è stato arrestato dalla polizia tedesca attorno alle 22 di sabato sera, ora si trova in un carcere in Sassonia. Era rimasto senza benzina e senza soldi. Non ha opposto resistenza



• Il cadavere di Giulia è stato trovato da un cane della Protezione civile in una scarpata sulle Prealpi pordenonesi. Sul collo e sulla testa, i segni di numerose coltellate





• Ieri sera a Vigonovo migliaia di persone hanno partecipato a una fiaccolata in ricordo di Giulia. I genitori di lui sono sconvolti. La sorella di lei si sfoga attaccandosi ai social, alla tivù e litiga con Salvini. «È colpa del patriarcato»

• Giorgia Meloni su Facebook promette una stretta sulla violenza contro le donne





• Il secondo tentativo della SpaceX di Elon Musk di mandare un’astronave nello spazio è fallito. Il razzo è esploso dopo aver percorso 150 chilometri, mentre sorvolava il golfo del Messico

• Scrive il Washington Post che gli Stati Uniti sono riusciti a mediare un accordo tra Hamas e lo Stato ebraico: cinque giorni di cessate il fuoco in cambio della liberazione di 87 ostaggi

• Javier Milei, detto El Loco, sarà il prossimo presidente dell’Argentina. Ha vinto il ballottaggio con il 55% dei voti

• George Weah, ex calciatore del Milan, presidente della Liberia, ha ammesso la sconfitta alle elezioni presidenziali di martedì scorso. Il 50,89% dei voti è andato allo sfidante Joseph Boakai

• A Napoli un uomo di 81 anni, incensurato, solo e senza figli è stato trovato morto sul pavimento del suo appartamento, riverso faccia in giù, in una pozza di sangue

• In Aspromonte un sicario ha aspettato che la Peugeot di due medici, marito e moglie, passasse vicino al vecchio cimitero di un paese, e ha sparato alla donna. Si ignora il movente. Nessuno, nella zona, ricorda un altro caso di femmina ammazzata a colpi di lupara

• Alle 5 di sabato mattina una donna di 30 anni si è svegliata completamente nuda sul tavolino di un ristorante a Milano. Non riesce a ricordare come sia finita lì. I carabinieri l’hanno portata alla clinica Mangiagalli

• Una sfera, bianca, luminosa, e una scia, comparsa all’improvviso nel cielo del Piemonte. In molti hanno pensato agli extraterrestri, ma era solamente un test missilistico francese

• Un camionista di 39 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Guastalla per l’incidente avvenuto venerdì sera a Campegine. Guidava con la patente sospesa, ritirata in agosto per guida in stato di ebbrezza

• La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Gabriele G., 45 anni, accusato di adescamento di minori. L’uomo si spacciava per esperto di skateboard allo scopo di adescare ragazzini al parco di Colle Oppio

• Oltre 1200 persone hanno gremito l’Aula Paolo VI, trasformatasi per l’occasione in un grande ristorante per il tradizionale pranzo con Papa Francesco, in occasione dell’odierna Giornata Mondiale dei Poveri. C’erano anche 48 transessuali pescati nelle periferie da un prete di Torvajanica

• Da una settimana 40 lavoratori sono bloccati sottoterra nello stato indiano dell’Uttarakhand, a causa di un cedimento nel tunnel del cantiere autostradale nel quale stavano lavorando

• Miss Universo è Sheynnis Palacios, 23 anni, nicaraguese. Per la prima volta alla finale del concorso c’erano madri, donne curvy e persino due trans

• Jannik Sinner a Torino ha perso la finale Atp per 6-3 dopo un’ora e 43 minuti. Contro un Djokovic così bravo e determinato, una spanna sopra a chiunque al mondo, c’è poco da fare

• Stasera alle 20.45, la sfida Ucraina-Italia, valida per qualificarsi agli Europei. A noi basta un pareggio

• Al Gran premio di MotoGP del Qatar, ha vinto Di Giannantonio. Al Gran premio di Formula 1 di Las Vegas ha vinto il solito Verstappen

[tutto lo Sport nella rubrica “Palloni e altro”]

• È morta Rosalynn Carter, ex first lady degli Stati Uniti, moglie del presidente Jiimmy Carter. Soffriva di demenza, aveva 96 anni. Ora Carter, che ne ha 99, è rimasto solo

Titoli

Corriere della Sera: La fuga è finita: arrestato Filippo

la Repubblica: Il killer aveva un piano

La Stampa: «Ragazze, denunciate per salvarvi»

Il Sole 24 Ore: Principi Esg / Sostenibilità, / scatta la corsa / dei bilanci green

Il Messaggero: Turetta bloccato in Germania

Il Giornale: Accusano il governo, non il killer

Qn: CHE SIA L’ULTIMA

Il Fatto: Ostaggi: «L’accordo è vicino» / Bibi dichiara guerra a Biden

Libero: La verità sui femminicidi / che smentisce il Pd

La Verità: La Cgil chiede soldi per il Covid

Il Mattino: Applausi per Sinner. E ora tocca all’Italia

il Quotidiano del Sud: Il ricatto tedesco della gabbia dei decimali

Domani: Se domani tocca a me / voglio essere l’ultima