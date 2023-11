Sicilia, la compagna pubblica il video del figlio appena nato in ospedale: preso un latitante

23/11/2023 16:40:00

Non ha resistito, cuore di papà, e ha pubblicato una foto del figlio che era appena nato, in ospedale. E' stato così arrestato dai Carabinieri in Sicilia un uomo che era latitante da un mese.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di catania, a conclusione di un’attività investigativa, hanno individuato e arrestato il pregiudicato Carmelo Andrea Musumeci, 41 anni, appartenente al clan “Cappello”, irreperibile da circa un mese. L’uomo, infatti, destinatario di un ordine di carcerazione, poiché condannato ad anni 9, mesi 1 e giorni 10 di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con l’aggravante mafiosa, era costantemente ricercato dallo scorso ottobre scorso, quando i carabinieri non lo avevano trovato presso la sua abitazione, dove era sottoposto agli arresti domiciliari.



Il malvivente infatti, per evitare la carcerazione, era evaso dagli arresti domiciliari, rendendosi di fatto irreperibile. I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno organizzato una vera e propria task force per circa 30 giorni, scandagliando tutti gli aspetti della sua vita privata per cercare di scovarlo.

Una ricerca a 360 gradi, che ha setacciato non solo i luoghi abitualmente frequentati dal latitante, ma anche il mondo virtuale, attraverso il continuo monitoraggio dei social network. Ed è proprio dal mondo del web che è arrivata la svolta nelle indagini. Appresa infatti lo notizia che la compagna del ricercato stava per dare alla luce il loro bambino, i carabinieri con l’aiuto dei militari specializzati nel settore cyber crimes, hanno posto sotto la lente d’ingrandimento tutti i profili social della famiglia, scoprendo un video nel quale si intravedeva fugacemente, in una sala degenza, una porzione del viso del catturando, insieme alla donna e al neonato.



I carabinieri a quel punto hanno ipotizzato che quest’ultimo avrebbe potuto correre il rischio di una nuova visita ai familiari, probabilmente ancora ricoverati. Esaminando tutta la provincia etnea per trovare dove la famiglia potesse essere assistita, i carabinieri hanno capito che si trattava di una struttura sanitaria della città di Catania. Sono stati così predisposti dei servizi discreti di osservazione, sia nelle aree comuni dell’edificio, sia nel reparto di interesse.

Quando Musumeci è entrato, i carabinieri lo hanno infatti seguito senza farsi notare, sino al momento ritenuto più favorevole per la cattura dell’uomo in sicurezza. L’obiettivo era appunto quello di bloccarlo ed evitare fughe ed inseguimenti all’interno dell’ospedale, al fine di tutelare la tranquillità e l’incolumità dei degenti e del personale sanitario. Dopo aver ordinato tranquillamente la colazione al bar dell’ospedale, Musumeci, con suo grande stupore, è stato pertanto bloccato mentre si trovava ancora al bancone, non opponendo resistenza. Lo stesso è stato subito dopo condotto presso il carcere di Catania Bicocca.