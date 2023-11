Temporali in Sicilia, allerta arancione. Scuole chiuse in alcune città

23/11/2023 07:39:00

Piogge e temporali in Sicilia. Il ciclone mediterraneo è arrivato in Sicilia dove in queste ore si stanno registrando importanti precipitazioni.

Allerta meteo arancione fino alla mezzanotte di oggi sulla Sicilia settentrionale e sul versante orientale dell'Isola. L'avviso è stato diffuso dal dipartimento regionale di Protezione civile. Si prevedono piogge e temporali sparsi, specie nei settori ionici, e venti forti a burrasca dai quadranti orientali. L'invito è alla massima prudenza evitando corsi d'acqua, sostare in prossimità di alberi ed allontanarsi dalla costa e dai porti. Seguire le procedure previste dai piani di procedura civile dei propri comuni di residenza. Allerta Gialla, invece, per la Sicilia sud-occidentale, come la provincia di Trapani.

Alcune amministrazioni comunali hanno deciso di sospendere le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado. A Catania negli istituti di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Mascali, San Gregorio di Catania, Sant’Alfio, Scordia, Valverde. A Messina la campanella non suonerà per gli studenti di Alì, Alì Terme, Antillo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Itala, Limina, Letojanni, Mandanici, Mongiuffi Melia, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina. Niente scuola anche a Rosolini, in provincia di Siracusa.