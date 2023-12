Ponte sullo Stretto, la Sicilia taglia il suo contributo

Festività e caro voli: tornare in Sicilia e Sardegna è un salasso

Decreti, annunci, denunce, sconti e inchieste dell'antitrust, tutto questo non basta. Volare e tornare in Sicilia e Sardegna per il periodo natalizio rimane un salasso. I prezzi dei biglietti aerei continuano a salire soprattutto, con alcune...