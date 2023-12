Calcio: movimenti di mercato per l'Usd Mazara in Eccellenza e per l'FC Marsala in Promozione

07/12/2023 13:00:00

In Eccellenza i canarini dell'Usd Mazara cambiano allenatore. Dino Marino prende il posto dell'esonerato Totò Tedesco ma la storia non cambia ed il Mazara, nella semifinale di Coppa, ne prende tre in casa dalla Supergiovane Castelbuono. Di certo, in 24 ore, a Mister Marino non si poteva chiedere particolari miracoli, ma la fama di allenatore che fa tanti punti senza avere squadre di alto livello, fanno pensare ad un nuovo corso dei canarini che hanno l'esigenza di togliersi al più presto dalla parte bassa della classifica. Non mancano comunque le polemiche, con i tifosi che ovviamente vorrebbero vedere il proprio vessillo meglio rappresentato in campionato.

Sempre in Eccellenza l’Unione Sportiva Mazara 46, alla luce della nuova riforma dello sport, guarda al futuro e si trasforma in Srl. Dopo una lunga istruttoria curata dal commercialista marsalese Dott. Giulio Bellan e dal direttore Generale Cosimo Tumbarello, l' ASD Unione Sportiva Mazara 46 comunica che in data 05 dicembre 2023 presso lo studio Notarile di Alex Cena sito in Marsala è stata trasformata in S.r.l. pertanto la nuova denominazione con decorrenza immediata sarà: Unione Sportiva Mazara 46 S.S.D. a R.L. Questo il nuovo CDA con le seguenti cariche: Presidente Vincenzo Silaco; Vice Presidente Pietro D'Aleo; Consigliere Giampiero Giacalone.

In Promozione l’Fc Marsala comunica che si separano consensualmente le strade tra il sodalizio lilibetano ed i giocatori Tomas Cejas e Giuseppe Rustico. La società desidera ringraziare sentitamente i giocatori per il contributo dato in questa prima parte della stagione ed augura loro grandi soddisfazioni professionali. La società comunica, inoltre, di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore marsalese Flavio Marino. Il giocatore, classe 2005, muove i primi passi alla Primavera Marsala allenato da Mister Giuseppe Tripodi, per passare successivamente all’Aurora Mazara e poi all’Adelkam. Nella stagione 2021/2022 gioca nell’Under 17 regionale della Vis Mediterranea di Salerno, nel 2022/2023 nella formazione 4 della Primavera Messina, e nella seconda parte della stessa stagione in serie D alla Vibonese. Nel 2023/2024 ha giocato la prima parte di stagione in prestito al Bocale in Eccellenza Calabria per giungere, grazie alla riapertura del mercato, a Marsala alla corte di Mister Totò Brucculeri.

"Sono contento di tornare nella mia Marsala, dichiara Flavio Marino, il progetto, che mi è stato proposto dal Direttore Schio, che ringrazio, mi ha da subito affascinato. Voglio anche io dare il mio contributo per riportare questa splendida maglia più in alto possibile".