Il fascino del vinile nel "piccolo" museo di Marsala

Un dono alla comunità. Un patrimonio culturale e musicale che viene messo a disposizione di tutti. E’ nato a Marsala il Piccolo Museo del Vinile. Si trova in un’ala al primo piano del Complesso Monumentale San Pietro, concessa in comodato d’uso dal Comune.



E’ stato realizzato grazie alla donazione della radio Rmc 101 di oltre 10 mila vinili e strumenti radiofonici.



Un patrimonio che l’emittente più seguita in provincia di Trapani custodiva in archivio e che ha voluto portare a conoscenza di tutta la collettività.

E’ un viaggio nella musica, negli strumenti utilizzati nel corso degli anni per riprodurre la musica. E’ un ritorno all’analogico, un viaggio nel tempo, in un tempo in cui tutto è immateriale e privo di emozioni. Al Piccolo Museo del Vinile è possibile scorrere i dischi, toccarli, sceglierli, mettere la puntina e ascoltare.

Il progetto del Piccolo Museo del vinile ha messo insieme, con generosità e capacità di fare rete, diversi partner. Come il Laboratorio di design di prodotto e di comunicazione del Corso di laurea triennale in Disegno Industriale del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, i cui allievi hanno realizzato gli elaborati grafici con cui è stata allestita la sezione “E tu che musica vuoi raccontare? Storie-Sguardi-Visioni”. Studenti coordinati dalla docente Serena Del Puglia, che ha curato l’allestimento del museo.

A raccogliere, digitalizzare e catalogare il materiale sono stati gli studenti dell’Itet “Garibaldi” di Marsala. Proprio loro, i ragazzi, generazione dello streaming, sono rimasti affascinati dal disco, e da un gesto perduto, oggi ritrovato nel Piccolo Museo del vinile di Marsala.

