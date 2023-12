Il Karate ad Orvieto, il Taekwondo ai Regionali ed il Maestro Biondo miglior arbitro di Kickboxing

08/12/2023 14:00:00

Karate: i Club Karate Marsala e Bushido Mazara sono ai vertici del Karate Tradizionale della Fik federazione italiana karate. Anche alla Golden Cup del 2023 svoltasi ad Orvieto in Umbria i ragazzi hanno dimostrato tutto il loro valore, vincendo a mani basse le principali categorie, ovviamente le più prestigiose. Hanno partecipato Vito Margiotta, Vincenzo Cristaldi, Ignazio Margiotta, Matteo Angileri, Francesco Pantaleo, Salvatore Errera, Marco Di Benedetto, Aurora Biosa, Giuseppe Casubolo e Giuseppe Fraterrico. Quasi tutti sono saliti al podio ma le sfide più emozionanti sono stati appunto i seniores nelle 2 categorie di peso, meno 70 e oltre, letteralmente dominate dai nostri ragazzi, Ignazio e Matteo oro e bronzo, Vito e Vincenzo con la finale fratricida. Prossimo appuntamento la coppa di Natale a Palermo e la trasferta a Mariano Comense in Lombardia.

Taekwondo: pioggia di medaglie ai campionati regionali per la Fighter Taekwondo, sette ori, tre argenti ed un bronzo, conquistati presso il Palazzetto dello Sport Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, dove si sono svolti i campionati cadetti per anno di tesseramento e campionati junior e senior cinture colorate. I Fighter Taekwondo diretti dai Maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno sono andati alla conquista di prestigiose medaglie. Nelle categorie cadetti hanno conquistato 4 medaglie d'oro e un argento gli atleti Russo Erika medaglia d’oro cat. - 44kg, Monachella Adele medaglia d’oro cat. -37 kg, Di Alcantari Vittoria medaglia d’oro cat. -47 kg, Monteleone Mattia medaglia d’oro cat. -49 kg, Lucia Luca medaglia d’oro cat. -45 kg,. Nelle categorie juniores tre medaglie d' oro, una medaglia d'argento e un medaglia di bronzo con gli atleti Gallo Davide medaglia d'oro -63 kg, Rando Mazzarino Leonard medaglia d'oro +78 kg, Valfrè Ignazio medaglia d'oro -59 kg, Clemense Francesco medaglia d'argento -68 kg, Catalano Francesco medaglia di bronzo -51 kg, Per le categorie seniores, Cutrone Angels medaglia d'argento -63kg.

Kickboxing: domenica 3 dicembre a Foggia, durante una gara della WTKA, il maestro Giuseppe Biondo è stato premiato come miglior arbitro dei Campionati Mondiali di Kickboxing che si sono tenuti a Massa Carrara nel mese di ottobre. Biondo, alla sua prima esperienza come arbitro, è un plurimedagliato sia come agonista che come maestro grazie agli ottimi piazzamenti dei suoi atleti e dirige da sei anni una scuola di Kickboxing impostata sulla disciplina e sugli allenamenti riuscendo a far emergere alcuni atleti anche a livello mondiale. La scuola offre, tramite la disciplina delle arti marziali, supporto ed aiuto a bambini e ragazzi intimoriti dal bullismo, facendoli crescere più sicuri e determinati senza necessariamente fare ricorso alla violenza.