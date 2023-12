A Salemi si rimette a nuovo la strada per il sito archeologico di Mokarta

10/12/2023 13:10:00

Operai al lavoro a Salemi per il rifacimento della 'strada vicinale del Castello' che dalla Sp 28 conduce agli scavi archeologici di Mokarta. L'intervento è finanziato con fondi provenienti dal bilancio comunale: 150mila euro il valore complessivo dell'investimento deciso dal Comune per aumentare la fruibilità degli scavi archeologici in chiave turistica.

Da alcuni giorni sono all'opera il personale e i mezzi della Genco Srl, impresa di Mussomeli (Caltanissetta) che si è aggiudicata i lavori. Previsto il rifacimento della sede stradale. I lavori sono diretti dalla responsabile del settore Lavori pubblici del Comune, Paola D'Aguanno.

Il sito di Mokarta appartiene al parco archeologico di Segesta. Il sito rappresenta una delle più importanti testimonianze di epoca preistorica in Sicilia. Si tratta di un villaggio, ubicato sulla sommità della Collina di Mokarta, risalente alla Tarda Età del Bronzo (XIII-X sec. a.C.).