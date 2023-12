Trapani, il gruppo del PD propone di intitolare una via al Sen. Francesco Di Nicola 

12/12/2023 22:00:00

Approvata all'unanimità dei presenti in consiglio comunale a Trapani una mozione presentata dal Gruppo PD e voluta dal professore Valenti, dal Presidente Tarantino, oltre che dal Circolo del Partito Democratico di Trapani, con l'obiettivo di intitolare una via al Senatore Francesco Di Nicola.

"Un Senatore lungimirante. Durante i suoi mandati - dichiara il gruppo - si è occupato di temi ancora attuali come quelli riferiti all'agricoltura, alla pesca, al turismo e al trasporti. Parecchi i provvedimenti richiesti per agevolare i coltivatori danneggiati dalla calamità naturali, sul caro benzina, sui treni Trapani-Palermo, sui costi dei collegamenti con le isole minori e sulla prevenzione incendi. Già quarant'anni fa!"

"Temi che ancora oggi vengono affrontati dal Partito Democratico in ARS ed alle camere - dichiara Marzia Patti, prima firmataria e vicecapogruppo - È infatti, di qualche settimana fa l'intervento dell'amministrazione Tranchida e della maggioranza in consiglio comunale a sostegno del settore vitivinicolo, le costanti le richieste di aiuto immediato all'agricoltura, non solo trapanese, avanzate dall'On. Safina alla giunta Schifani, la quale nulla o quasi ha previsto per questo settore, ed, ancora, le richieste avanzate dal gruppo PD in ARS circa la prevenzione incendi, in una Sicilia messa costantemente in ginocchio e notevolmente indietro, che la posizione nonché di netto contrasto assunta sugli elevati costi dei trasporti marittimi, che stanno mettendo in difficoltà intere comunità. Così conclude il gruppo: "Una via per ricordare l'impegno che, ancora oggi, contraddistingue la classe dirigente di sinistra e che possa essere d'esempio per le generazioni presenti e future".

E' un piano preciso per rivoluzionare la toponomastica cittadina declinandola attorno a due grandi temi fondamentali: la lotta per l’emancipazione delle donne e quella per la legalità. E’ questa la proposta avanzata dalla capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Trapani Giulia Passalacqua che propone al sindaco Tranchida l’istituzione di un comitato ad hoc che avvii un dibattito per l’individuazione dei personaggi che hanno fatto grande il Paese la nostra città, cui dedicare spazi e vie.

“Già l’anno scorso - ricorda Passalacqua - il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione a mia prima firma che prevedeva l’introduzione di una toponomastica al femminile, a sostegno della lotta per l’emancipazione delle donne e contro ogni forma di violenza. Al contempo però ci vorrebbe una valutazione più ampia che comprenda anche una toponomastica della legalità. Ottime le proposte avanzate in questi giorni da vari esponenti politici locali per intitolare spazi e vie a Peppino Impastato e Mauro Rostagno, ad esempio, ma a mio avviso serve un piano più esteso e articolato che comprenda entrambi gli argomenti che hanno un valore simbolico fondamentale. Declinare la toponomastica cittadina attorno a questi due grandi temi consentirebbe, infatti, di tenere vivo un dibattito che troppo spesso si celebra solo nelle giornate del ricordo".