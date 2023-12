Fatture false per frodare il fisco. Sequestro da 14 milioni. Arrestato un imprenditore di Alcamo

13/12/2023 12:13:00

Sono accusati di avere organizzato una frode fiscale grazie a false fatturazioni per favorire tre imprese edili.

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza agli arresti domiciliari emessa dal gip di Palermo, su richiesta della Procura, nei confronti di Salvatore Città, 68 anni, di Bagheria (Pa) amministratore della società Milotta Group, Lavorfer srl e Lecofer srl e Gianfranco Milotta, 46 anni di Alcamo (Tp) amministratore di diritto e di fatto della Milotta Group, della Lavorfer e della Lecofer.



Per Giacinto Sciortino di 47 anni residente a Bagheria (Pa) il gip ha disposto l'obbligo di dimora.



Gli indagati, in totale 24 tra persone fisiche e giuridiche sono accusati a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false, emissione di fatture false, occultamento e distruzione di documenti contabili, autoriciclaggio, omessa dichiarazione, indebita compensazione e omesso versamento. Con lo stesso provvedimento, il gip ha disposto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di somme e beni per oltre 14 milioni di euro pari al profitto dei reati tributari contestati, dell'autoriciclaggio e ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti.