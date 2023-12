Dalla primavera all'inverno. Pioggia e temperature giù in Sicilia

14/12/2023 08:20:00

Dalla primavera, all'inverno. Torna la pioggia e scendono le temperature in Sicilia. Una nuova perturbazione interessa, a partire da oggi, la Sicilia con piogge che si abbatteranno un po' in tutta l'isola. Anche in provincia di Trapani, per tutta la giornata di oggi, giovedì 14 dicembre, sarà interessata da precipitazioni. Pioggia che dovrebbe continuare anche domani, venerdì 15, per lasciare un po' di tregua nel fine settimana.

Ecco le previsioni in provincia di Trapani.

Giovedì 14 Dicembre: giornata caratterizzata da pioggia e schiarite, temperatura minima di 14°C e massima di 16°C. In particolare avremo nuvolosità compatta al mattino, pioggia intermittente e schiarite al pomeriggio, temporale e schiarite alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 16°C alle ore 10, mentre la minima alle ore 22 sarà di 14°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1800m alle ore 23 e la quota neve minima sarà 1560m alle ore 23. I venti saranno moderati da Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 27km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Ovest con intensità di circa 22km/h, alla sera moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 27km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 9 con un valore UV di 0.3, corrispondente a 185W/mq.

Venerdì 15 Dicembre: giornata prevalentemente piovosa con possibili schiarite. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 15°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 23 sarà di 12°C, lo zero termico più basso si attesterà a 1690m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 1510m, a mezzanotte. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord con intensità di circa 23km/h, per il resto della giornata forti provenienti da Nord-Nord-Est con intensità tra 39km/h e 44km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 1.3, corrispondente a 377W/mq.

Sabato 16 Dicembre: giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperatura minima 11°C, massima 13°C. In particolare avremo bel tempo al mattino, poche nubi al pomeriggio, nubi sparse di passaggio alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 13°C, la minima di 11°C alle ore 23. I venti saranno molto forti da Nord-Nord-Est sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 47km/h, forti da Nord-Est alla sera con intensità di circa 41km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 2.6, corrispondente a 538W/mq.