Nasce a Trapani la rete associativa "Fabbrica San Rocco"

Morgan XMas Party : attività in inglese per adulti e bambini. In palio anche un corso annuale d’inglese

La Morgan School, scuola specializzata in corsi di lingua inglese, nelle sue sedi di Marsala e Mazara del Vallo, invita a partecipare al Party di Natale con attività in lingua inglese per bambini e adulti. Tanti Giochi e premi per tutti...