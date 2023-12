In provincia di Trapani un corso di "coach aziendale"

17/12/2023 11:30:00

Offrire alle aziende una nuova figura per facilitare i processi relativi al loro business, all’innovation technology e alla transizione ecologica.

Questo è l’obiettivo del nuovo corso di formazione di “coach aziendale” rivolto a professionisti ed imprenditori promosso da CIFA Trapani, UNPI Sicilia e da Antemar, Ente di formazione professionale (accreditato dalla Regione Siciliana) con diverse sedi nel territorio. La nuova attività di formazione avviene nell’ambito del protocollo d’intesa fra CIFA Trapani e Antemar soc. coop, firmato nell’aprile 2022 dai rispettivi rappresentanti, il dott. Gaspare Ingargiola e il dott. Duilio Pecorella, e che prevede attività di formazione continua aziendale finanziata a valere sulle risorse del Fondo Paritetico Interprofessionale Fonarcom; Antemar fornisce supporto alle aziende aderenti al sistema confederale CIFA.

“E’ nostra volontà, ce lo chiedono imprenditori e professionisti – sottolinea Gaspare Ingargiola, presidente di CIFA Trapani e responsabile UNPI Sicilia- avviare un nuovo ciclo di attività di formazione per le professioni affinché si formi una nuova realtà di coach aziendali, di nuovi aziendalisti, per dar forza al territorio, alle famiglie, al cittadino e per sollevare le intese di economia e di pubblico interesse tra privati. Ringraziamo pertanto Antemar e il dott. Pecorella per la collaborazione volta ad ampliare il settore della formazione continua in tutto il territorio provinciale. Colgo l’occasione per augurare a tutti buone feste ed un sereno Natale”. Per informazioni in merito al corso di “Coach aziendale” gli interessati potranno rivolgersi presso la sede territoriale di CIFA (via Salemi 187, Mazara del Vallo. Email: segreteriatrapani@cifaitalia.info).