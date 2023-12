Salemi, a Natale torna il presepe vivente 'La Capanna del Re'

19/12/2023 00:00:00

Tre appuntamenti e un nuovo percorso all'interno del centro storico di Salemi, uno dei Borghi più belli d'Italia. Torna anche quest'anno 'La Capanna del Re', il presepe vivente itinerante che rappresenta un mix di devozione e tradizione. Il presepe sarà visitabile il 26 e il 30 dicembre 2023, e il 6 gennaio 2024, con l'arrivo dei Magi, dalle 17:30 alle 20:30. Il ticket d'ingresso avrà un costo di tre euro (gratuito per i bambini fino a 5 anni e le persone con disabilità), che include anche la degustazione di prodotti tipici. L'accesso al presepe, iniziativa che rientra nell'ambito del cartellone degli eventi natalizi promosso dall'amministrazione comunale di Salemi, sarà da piazza Simone Corleo.

Quest'anno è previsto un nuovo percorso che coinvolge le vie Cappasanta, Sebastiano Armata, Bastione, Fontanieri e Gullo, nel cuore del Borgo, tra scene religiose e botteghe di antichi mestieri animate da figuranti in costumi d'epoca. Il tutto in un'atmosfera speciale creata dalle musiche natalizie degli zampognari.

"Una tradizione che ha riscosso tanto successo negli anni passati e alla quale i salemitani, ma anche tanti visitatori che conoscono la nostra città, sono ormai affezionati - dicono il sindaco, Domenico Venuti, e l'assessore alla Cultura, Vito Scalisi -. Un plauso a tutti coloro i quali hanno reso possibile anche quest'anno la realizzazione del presepe vivente in una location unica come quella del centro storico di Salemi".

'La Capanna del Re'. infatti, è un progetto realizzato dall'associazione Giovani di Don Bosco in collaborazione con l'Associazione Pusillesi, Xaipe, Nuova Sicilia Bedda, GlobalMusic e con il sostegno dell'assessorato Cultura, turismo e spettacolo del Comune di Salemi. La biglietteria sarà aperta nei giorni e negli orari dell'iniziativa, in via Giovanni Amendola, di fronte al piazzale Tony Scott. Per fornire le informazioni sull'iniziativa gli organizzatori hanno creato una pagina Facebook qui sotto