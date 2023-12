Ottimo momento per il Calcio marsalese, vincono sia il Femminile Marsala che il FC Marsala

20/12/2023 07:00:00

• Calcio Femminile: già da diverse stagioni il movimento calcistico femminile dimostra con risultati positivi che il lavoro, di una società costruita per promuovere lo sport più diffuso al mondo, sia costante grazie all'impegno di uomini e donne che divengono il motore di un movimento sportivo ormai consolidato. E' il caso di Valeria Anteri e dello staff del Calcio Femminile Marsala che diffondono l'arte di dare calci ad un pallone sul territorio tanto da godere del rispetto di avversari più quotati e divenire un punto di riferimento a livello regionale, e perchè no, anche oltre. Non passa stagione in cui le "terriili" ragazze lilibetane non si giochino i play-off promozione ed in alcuni frangenti hanno davvero sfiorato l'impresa. Si, perchè di impresa si deve parlare se la squadra la componi sempre con giocatrici che vengono dal tuo settore giovanile, o al massimo da scuole territorialmente vicine, senza mai far ricorso ad acquisti mirati per tentare l'eventuale promozione. In questa stagione, a due partite dal termine del Campionato di Eccellenza Regionale, il Calcio Femminile Marsala si trova al terzo posto in classifica con 10 punti ottenuti grazie a tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. A gennaio, nell'ultima giornata di campionato riceverà in casa le messinesi della Junior Sport Lab di Brolo, una vittoria proietterebbe le marsalesi in una posizione più vantaggiosa per affrontare la seconda fase del campiionato. Di seguito il tabellino dell'ultimo match: Sport Palermo - Femminile Marsala 0-12

Marcatori: Alcamo (8), Sciacca, Termine, Bannino, Mulè.

Sport Palermo: Capodici, Renna, Di Giovanni, Soldano (Airò 10’ st), Burgio, Ribuffo, Carmicino, Pezzati, Riccobono (Graziano 13’ pt), Scibilia, Pelli. Panchina: Airò, Graziano. Allenatore: Francesco Aronica.

CF Marsala: Donato, Via (Manuguerra 1’ st), Di Napoli (Pulizzi 19’ st), Alcamo, Pisciotta, Termine, Bannino, Sciacca (Mulè 19’ st), Agozzino, Bahloul (Giacalone 19’ st), Guzzo (Foderà 1’ st). Panchina: Pipitone. Allenatrice: Valeria Anteri.

• Calcio Promozione: riparte la giostra del Calcio a Marsala. Ad agosto, Giovanni Sardone, Antonio Schio e Salvatore Ombra, ottenuto il ripescaggio del titolo nel campionato di Promozione, iniziano a tessere la tela che potrebbe loro consentire di riportare il calcio a Marsala. Ingaggiano Totò Brucculeri, allenatore di tante battaglie, ed alcuni giocatori tra cui Valerio Genesio che diverrà il capitano della squadra e che ha già indossato la maglia azzurra in diverse occasioni conoscendone il valore ed il peso. Ovviamente vi è tanto scetticismo tra i tifosi e ad accrescere i malumori ci penseranno le prime sconfitte, sia in Coppa che in Campionato che l'indisponibilità del Municipale Nino Lombardo Angotta. Ma i tre dirigenti tengono la barra dritta e passo dopo passo creano dal nulla una struttura che nel momento in cui scriviamo può contare su otto risultati utili consecutivi (sei vittorie e due pareggi), e nelle ultime due giornate casalinghe, vista la riapertura al pubblico dello stadio, anche un migliaio di tifosi ed appassionati che hanno assiepato i gradoni del mitico impianto lilibetano incitando i giocatori in maglia azzurra in campo. Uno spettacolo che deve essere considerato solo l'inizio della giostra. Adesso, dopo la sosta natalizia, inizierà il girone di ritorno, un altro campionato dove gli azzurri di Brucculeri dovranno provare a colmare ciò che rimane del divario con le posizioni di testa. Il primo appuntamento sarà nuovamente al Nino Lombardo Angotta contro la forte Parmonval, vero bivio per i colori azzurri in questa rincorsa alla promozione. Di seguito il tabellino dell'ultimo match: Marsala - Giardinellese 2-1

Marcatori: 10’ pt Randazzo M. (G), 23’ pt Genesio (M), 32’ st Taormina (M).

Ammoniti: Genesio (M), De Luca (G).

Espulso: De Luca (G).

Marsala: Barbera, Genesio, Meo (17’ st Bono), Damonte, Rallo F., Nocito, Taormina, Mamone, Vetrano (26’ st Bonfratello), Iannotti (39’ st Rallo C.), Oscar. Allenatore: Totò Brucculeri.

Giardinellese: Di Piazza, Randazzo S., Pellitteri, Polizzi, Celestra, Bussa, Koita, Randazzo M., Landa, De Luca, Gaglio (15’ st Zora). Allenatore: Vincenzo Adragna.

Arbitro: Sig. Giuseppe Mauro Cannata di Agrigento.

Assistenti: Sig. Paolo Vitaggio di Trapani, Sig. Melchiorre Pagliarello di Marsala.