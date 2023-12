Sicilia. Mamma resta fuori casa, tenta di rientrare dal lucernario ma precipita e muore

20/12/2023 09:07:00

Resta fuori casa, tenta di rientrare dal lucernario ma precipita e muore,

La vittima è Ambra Seferi, 24 anni. L'incidente a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Dentro erano rimasti il figlio di 18 mesi e la bimba di due anni di un'amica.

La donna era rimasta fuori dalla propria abitazione condivisa con i genitori. La porta si sarebbe chiusa accidentalmente e non aveva con sé le chiavi. In casa si trovavano suo piccolo di 18 mesi e una bambina di due anni, figlia di una vicina, anch'essa albanese.

Per rientrare la giovane madre ha tentato di passare attraverso un lucernario ma ha perso l'equilibrio cadendo nel vuoto schiantandosi al suolo in fondo al cortile. Il trasporto d'urgenza all'ospedale di Milazzo non è servito.

Viveva da due anni nella cittadina del Messinese. Dopo la separazione dal marito rimasto in Albania, era stata accolta dai genitori che si erano stabiliti lì da tempo e progettava il suo futuro in Sicilia, dove era nato il suo bambino.