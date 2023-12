"Schifani sta male e si dimette". L'ira del Presidente 

20/12/2023 14:20:00

"Schifani sta male e si dimette". L'indiscrezione, pubblicata da una testata on line, scatena la dura reazione di Renato Schifani e della maggioranza.

«Se qualcuno pensa di intimidirmi si sbaglia di grosso perché non conosce la mia storia personale e professionale. Ho già incaricato i miei legali di querelare l'autore dell'articolo e l'editore della testata web che ha pubblicato la notizia su un mio presunto grave problema di salute che porterebbe allo scioglimento del parlamento regionale e conseguenti elezioni anticipate. Mai stato così bene. Evidentemente, nella nostra azione di governo stiamo toccando alcuni nervi scoperti». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in riferimento alla notizia riportata dal sito web italyflash.it, il cui editore è stato coinvolto in passato in alcune inchieste giudiziarie.

"Solidarietà al Presidente Schifani e rifiuto di qualsiasi fake-news, ancor più grave quando tocca la sfera privata."Li esprimono il coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso e il Capogruppo all'ARS Stefano Pellegrino, dopo la diffusione di alcune notizie del tutto infondate sulla salute del Presidente della Regione. I due rappresentanti forzisti si dicono certi "che nessuna forma di violenza potrà mai condizionare l'operato del Governatore e del suo Governo, ma è indubbio che di fronte a comportamenti così gravi non si può rimanere passivi." "Ci auguriamo - concludono - che anche l'Ordine dei Giornalisti si attivi per sanzionare un comportamento certamente inaccettabile da parte di suoi, ahi noi, iscritti che rischiano di denigrare una intera categoria".

“Propalare notizie false sulla salute del presidente alla Regione è barbarie e non giornalismo. Fa bene il presidente Schifani a querelare quanti si sono resi responsabili di tale nefandezza. Non posso che esprimere solidarietà a Renato Schifani che in questo anno di legislatura ha dimostrato di non risparmiarsi assolutamente negli impegni che la carica gli riserva. Qualcuno freme per votare, ma non ci sono elezioni regionali in vista e il 2027 è davvero lontano. Piuttosto ci si concentri sulle cose da fare come bene sta facendo la maggioranza di centrodestra che dopo svariati anni permetta alla Sicilia di varare la legge di stabilità e il bilancio nei tempi prestabiliti, senza ricorrere all’esercizio provvisorio. Fa specie che in certi ambienti politici ci si eserciti vergognosamente nel fare i tirapiedi, ma come è noto ciò produce l’effetto contrario”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.