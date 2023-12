In Sicilia diminuiscono i furti in banca

21/12/2023 14:20:00

In Sicilia, nel 2022, i furti in banca sono diminuiti di del 10,6 per cento rispetto all’anno precedente.

Un dato positivo rispetto a quello delle rapine, che vedono l’Isola ai primi posti in Italia. Sono i dati diffusi da Fabi Palermo, sulla base del Rapporto Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria 2023 dell’Ossif, il Centro di ricerca Abi sulla sicurezza anticrimine.

“È un dato positivo rispetto a quello delle rapine che vede l’Isola al secondo posto per numero di eventi criminosi e prima per indice di rischio“, afferma Gabriele Urzì, dirigente nazionale Fabi e Responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo. “In particolare, per numero di furti, la Sicilia è soltanto al tredicesimo posto nella classifica a livello territoriale. Con un solo furto, rispetto ai 55 dell’Emilia-Romagna e ai 40 della Lombardia. Anche considerando il numero di furti ogni 100 sportelli la Sicilia, con un indice di 0,1, è in fondo alla classifica, anche qui al tredicesimo posto”.