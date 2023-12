Salemi. Al circolo "Peppino Impastato" feste natalizie con sette eventi di qualità

22/12/2023 19:08:00

Dopo il successo dell’estate 2023 - con l’VIII edizione della rassegna teatrale “Carminalia” e un calendario estivo ricco di eventi, tra cui la mostra di pittura “We Want Skate Park”, il concerto di RVND from FFK collective, proiezioni di film (in collaborazione con UCCA - Unione dei Circoli Cinematografici) il collettivo “Peppino Impastato” di Salemi, con sede nei locali del Circolo “Giuseppe Pedone” di via Antonino Lo Presti, per queste festività natalizie ha organizzato una serie di appuntamenti culturali, teatrali, artistici e musicali e di intrattenimento di pregio e di grande interesse.

Il cartellone si apre con Fabrizio Cammarata in concerto martedì 26 dicembre 2023 alle ore 21:30 .



Fabrizio Cammarata e’ un cantante palermitano abbastanza noto. Con 6 album all’attivo, a partire dal 2005 ha portato in Europa e in Nord America la sua musica: canzoni d'amore, desiderio, luci e ombre. I suoi cantanti di riferimento sono Chavela Vargas, Leonard Cohen e Fabrizio De André. Con una particolare attenzione alla poesia di Federico García Lorca e ai road movie di Wim Wenders. Muovendosi attraverso più lingue, sempre rimanendo fedele alla sua origine mediterranea, in ogni disco aggiunge nuovi colori al suo mosaico musicale con la curiosità di un viaggiatore instancabile. Cresciuto artisticamente aprendo i concerti di Ben Harper, Patti Smith, Hindi Zahra, Iron & Wine, Villagers, The Paper Kites, è stato negli anni ospite sui palchi di Damien Rice, Daniel Johnston e Tamikrest.

Nel 2017, insieme all'amico cantautore Dimartino, ha pubblicato "Un Mondo Raro", un album dedicato alla compianta cantante messicana Chavela Vargas e finalista alle Targhe Tenco nella sezione "Interpreti".

Nella stessa giornata di martedì 26 dicembre 2023 verra’ inaugurata la mostra “Inside Color", esposizione artistica di Piergiorgio Leonforte, alias Piriongo.

Leonforte è un creativo trapanese. Noto come grafico, intraprende la carriera di artista a tutto tondo, come neo-espressionista e come rappresentante della Neo-Pop in Italia. Attualmente presente in gallerie come la Casati di Monza, di cui è resident artist, la San Babila a Milano, la Monocromo Art di Roma, i suoi lavori sono venduti in tutto il mondo, in Europa come in Giappone e negli Stati Uniti. Partecipa a fiere d’arte contemporanea: la BAF di Bergamo, la ArtFair di Parma, l’Arte Padova e l’EXPOARTE Città di Montichiari.

Nelle sue opere fa interagire elementi della Pop-Art con personaggi dei fumetti classici della Disney, della Marvel, della DC, oppure con i protagonisti di cartoni animati di successo, tra i quali I Simpson, South Park e i Minions.

È possibile visitare la mostra, che sarà tenuta esposta fino al 6 gennaio 2024, durante le giornate degli eventi e in ogni altro giorno su prenotazione.

Nelle giornate di giovedì, 28 dicembre 2023 e venerdì 29 dicembre alle ore 10:00 il Maestro Pietro Spadaro e l'Allenatrice Maria Giammalva terranno due lezioni di autodifesa personale femminile, con l’intento di fornire alle partecipanti alcuni strumenti pratici ed efficaci, per potersi difendere dalle aggressioni e in caso di pericolo. Un argomento molto di attualità, alla luce delle recenti cronache che hanno raccontato di aggressioni fisiche subite da tante donne.

Mentre venerdì 29 dicembre a partire dalle 21:30 si esibirà in concerto Davide Shorty , rapper, cantautore e producer di Palermo, capace di far convivere la sua inconfondibile voce soul con sonorità e melodie contaminate da jazz e rap.

Dopo essersi posizionato 3°alla nona edizione di X Factor Italia (dicembre 2015) a febbraio 2017 pubblica il suo primo album ufficiale, "Straniero", che vanta prestigiose collaborazioni con Daniele Silvestri e Tormento.

Nel corso della sua carriera ha condiviso il palco con artisti internazionali del calibro di Robert Glasper, Jordan Rakei, Bilal e mr jukes (Bombay Bicycle Club). Nel 2018 pubblica insieme ai Funk Shui Project l’album "Terapia di Gruppo".

Nel 2021 ha partecipato alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Regina”, nella categoria “Nuove Proposte”, classificandosi secondo e vincendo il “Premio della Sala Stampa Lucio Dalla”, il “Premio Enzo Jannacci NUOVO IMAIE 2021” e il “Premio Lunezia per Sanremo 2021” per il valore musical- letterario, diventando così l’artista più premiato di quella edizione del festival. Il 15 settembre 2023 e’ uscito il nuovo singolo “Finestra”: un brano intimo, in bilico tra sonorità rap e jazz.

Per salutare e festeggiare insieme il nuovo anno il Primo Gennaio 2024, delle ore 01:00 “Metti in coda" - Capodanno 2024, con musica, qualche drink, ballando e chiacchierando in buona compagnia, e la playlist musicale. Ingresso gratuito al Circo con tessera Arci nazionale (è possibile tesserarsi in loco).

Si esibirà l'artista di circo contemporaneo Roberto Stellino, che in modo selvaggio e concreto ma allo stesso tempo lento e dolce, mostrerà la sua ricerca tecnica e artistica sulla sua disciplina, la Corda Molle.

Martedì 2 gennaio 2024, per la RASSEGNA TEATRALE "INVERNALIA", l’imperdibile appuntamento annuale dell'Associazione Socio-culturale Peppino Impastato, nella Sala del Centro Kim alle ore 21:15 andra’ in scena “MAFIA: SINGOLARE FEMMINILE”. Ingresso gratuito dietro prenotazione.

Liberamente tratta dal libro ‘Nostro Onore’ di Marzia Sabella, “Mafia: Singolare Femminile” è un’opera teatrale scritta dalla drammaturga Cetta Brancato e dal magistrato Marzia Sabella. Per la prima volta, proposta nella sua versione integrale pubblicata per l’occasione da Navarra Editore. Il testo si compone di otto monologhi di donne, l’altra metà del cielo del fenomeno mafioso.



La messa in scena è affidata alle attrici Stefania Blandeburgo, Maria Teresa Coraci, Giuditta Perriera, Francesca Picciurro , che si dividono l’interpretazione delle otto donne. La quarta attrice veste i panni di una Prefica. Assumendo quasi le funzioni di un coro greco o di una Cassandra, la Prefica interviene in maniera visionaria e inquietante tra un monologo e un altro, commenta o predice, segna il passo dell’evolversi del repertorio tragico (talora tragicomico) che fa della scena un teatro-inferno, luogo non-luogo i cui interpreti sono condannati senza redenzione a recitare sempre lo stesso copione di ciò che è stata la propria vita. La regia e’ di Enrico Stassi.

Mercoledì, 3 gennaio 2024 alle ore 21,15 sempre nei locali del Circolo verra’ proiettato il film documentario "La strada dei Samouni" di Stefano Savona regista, produttore, scrittore, sceneggiatore, fotografo, è nato il 18 dicembre 1969 a Palermo.

Colpita da un bombardamento israeliano, una famiglia che vive nella striscia di Gaza viene decimata. Nonostante il lutto e le quotidiane difficoltà, un anno dopo uno dei figli superstiti organizza la festa del proprio matrimonio.



Il film ha ottenuto una candidatura a David di Donatello e Nastro d'Argento e ha vinto, al Festival di Cannes, il Premio della Giuria Oeil d'Or al miglior documentario.

Dopo la proiezione, seguiranno brevi riflessioni e dibattito a tema sulla questione palestinese

Venerdì, 5 gennaio 2024 alle ore 18:30 sarà presentato il libro di Antonio Serina "Dall'Africa all'Estremo Oriente".

Antonino Serina, professore di filosofia, e’ stato missionario in Africa. Attraverso un viaggio tra le popolazioni africane iniziò un percorso antropologico di ricerca che lo portò alla scoperta di un mondo nuovo, poco conosciuto, dove il divenire vale più dell'essere.



Negli anni, molti furono i suoi studi condotti su diversi popoli africani, nonché su quelli classici e orientali, che lo portarono a concepire il mondo in un'ottica diversa, fino a ricongiungersi con la scienza, e in particolare con la fisica quantistica di Carlo Rovelli, con il quale nacque un'amicizia basata sul reciproco scambio di conoscenze, che si tradusse nella stesura di una trilogia, di cui è parte il libro oggetto della presentazione.

Franco Ciro Lo Re