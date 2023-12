Dal villaggio di Babbo Natale ai Presepi Viventi. Storie di Natale in Provincia di Trapani

23/12/2023 06:00:00

Nel weekend magico che va dal 23 al 26 dicembre, la provincia di Trapani si trasforma in un palcoscenico incantato di eventi natalizi,

regalando ai suoi abitanti e visitatori un'esperienza unica. Da Marsala a Selinunte, da Custonaci a Erice, da Trapani e Alcamo è tutto uno scintillio di tradizioni, arte e musica che si dispiega come un racconto coinvolgente.

MARSALA - Sabato 23 dicembre, dalle 17.00 alle 20.00, è possibile visitare il presepe vivente realizzato dal plesso San Carlo dell'Istituto Comprensivo “Luigi Sturzo-Asta” nella Grotta della Chiesa di contrada Santa Venera. Le festività natalizie si arricchiscono con un appuntamento dedicato al leggendario gruppo musicale dei Queen con il tributo portato in scena nello spettacolo “Friends Will Be Queen” in programma al Teatro Impero di Marsala il 23 dicembre alle ore 21.30. Domenica 24 dicembre, delle ore 16.30 alle 20.00, in Piazza della Repubblica il concerto del gruppo musicale “Christmas Melody”. Martedì 26 dicembre, dalle 16.00 alle 20.00 Presepe vivente al Borgo Gravano di Contrada Paolini. Sabato 23 dicembre, Rocco Hunt, sarà lo Special Guest del Christmas Party organizzato presso la Sala Armony di Marsala.

CUSTONACI - Anche a Custonaci si entra nel vivo dei festeggiamenti di questo Natale 2023 con la manifestazione “Natale al Borgo”. Sabato 23 è prevista l’opera dei pupi “Marfisa” a cura della Compagnia Brigliadoro, in programma a Piazza Santuario alle 18.

Il giorno di Natale, lunedì 25 dicembre: 16:00/20:00 - Grotta Mangiapane - Presepe Vivente; 16:00/23:00 - Centro - Mercatini di Natale con Stand Espositivi e Degustazioni di Prodotti Tipici; 17:00/20:00 - Centro - Villaggio Giochi per Bambini a cura di “La Villa Food & Beverage”; 18:00 - Centro - Babbo Natale e Zampognari per le vie del Centro. Per Santo Stefano, martedì 26 dicembre: 16:00/21:00 - Grotta Mangiapane - Presepe Vivente; 16:00/23:00 - Centro - Mercatini di Natale con Stand Espositivi e Degustazioni di Prodotti Tipici; 17:00/20:00 - Centro - Villaggio Giochi per Bambini a cura di “La Villa Food & Beverage”; 20:00 - Piazza Municipio - ‘’City of Lights’’ Gruppo Musicale. Info qui

ERICE - Fino al 7 gennaio, il borgo di Erice si trasforma in un'incantevole cornice natalizia con "EricèNatale - Il borgo dei presepi". Un evento organizzato dal Comune di Erice, in collaborazione con associazioni e istituzioni, che abbraccia tradizione e modernità attraverso una serie di eventi culturali e musicali. Il centro storico diventa un palcoscenico festoso, con piazza della Loggia e piazzetta San Giuliano che ospitano i tradizionali mercatini di Natale. La suggestiva piazzetta San Martino accoglie la Casetta di Babbo Natale, aperta a bambini e famiglie desiderosi di vivere la magia delle festività. Le pittoresche vie di Erice si animano con presepi tradizionali, allestiti con maestria da abili artigiani, cittadini e associazioni. Ogni presepe racconta una storia unica, creando un affascinante percorso attraverso le tradizioni e le espressioni artistiche. Le melodie degli zampognari e delle bande itineranti siciliane risuonano tra le antiche mura e gli affascinanti vicoli, regalando un tocco di autenticità e tradizione al contesto di EricèNatale. Nell'ambito di EricèNatale, si inserisce anche il programma del XXVII Festival Internazionale di Musica Antica offre un'esperienza musicale unica. Organizzato con passione dall'Associazione MeMa e con il prezioso contributo del Comune di Erice, il Festival presenta artisti internazionali e ensemble di prestigio in suggestive location come il Polo Museale "A. Cordici", l'Istituto Wigner-San Francesco della Fondazione Ettore Majorana, la Chiesa di San Martino e Palazzo Sales. In programma anche concerti sabato 23 dicembre e martedì 26 dicembre (https://www.facebook.com/ericefestivalmusicaantica/).

Qui tutti gli aggiornamenti sugli eventi a Erice.

TRAPANI - Entra nel vivo delle Festività la suggestiva con la seconda edizione di "Natale a Trapani", fiera dedicata alle eccellenze artigianali ed enogastronomiche del territorio trapanese e della sua provincia, lungo viale Regina Margherita, una delle arterie principali del centro storico di Trapani. La strada, eccezionalmente chiusa al traffico, trasforma l'area di fronte all'omonima villa in un incantevole villaggio natalizio.

La fiera sarà aperta fino a venerdì 29 dicembre. Gli orari di apertura sono dalle 10.00 alle 20.00 dal domenica al giovedì, mentre il venerdì e il sabato la fiera si estende fino a mezzanotte. La vigilia di Natale, il 24 dicembre, vedrà una chiusura anticipata alle 19.00, mentre il 25 e il 26 dicembre la fiera sarà accessibile dalle 16.00 alle 20.00.

ISOLE EGADI - Proseguono gli appuntamenti con “Tra mare e stelle Natale alle Egadi 2023”, il cartellone di eventi promosso e organizzato dal Comune di Favignana in collaborazione con Pro Loco, Area Marina Protetta e associazioni del territorio. Fino al 6 gennaio FAVIGNANA

Trenino gratuito per allietare i bambini con partenza da Piazza Matrice e giochi con i gonfiabili presso l’ex Stabilimento Florio; Il 23 Dicembre MARETTIMO | Oratorio: 15.00 Giochi tradizionali per bambini; 21.30 Proiezione “Il Natale del passato a Marettimo”; 23 Dicembre FAVIGNANA

11.00 Zampognari per le vie dell’isola; 24 Dicembre LEVANZO | Centro sociale: 17.00 Scambio di doni con attività ricreative; 26 Dicembre LEVANZO | Centro sociale: 17,00 Tombola di Santo Stefano e giochi di ruolo. Qui maggiori informazioni

ALCAMO - Un palinsesto natalizio ricco di eventi musicali e teatrali, gli immancabili appuntamenti per i più piccoli con l’opera dei Pupi, la Casa di Babbo Natale e l’animazione in vari punti della città, le esibizioni dello Zampognaro e gli artisti di strada, la Sfilata del Carretto siciliano natalizio, tutto con la scenografia delle bellissime luminarie che abbelliscono il centro storico e il villaggio Maria Ausiliatrice. Clicca qui per scoprire gli eventi: https://alcamo.nicepage.io/

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Proseguono gli appuntamenti con "Castellammare è Natale". L'atmosfera tipica del periodo festivo è offerta da mercatini natalizi, villaggio di Babbo Natale, mostre, animazione per bambini, visite, concerti, cori gospel e zampognari.

Fino al 6 gennaio, ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, il centro storico viene animato dai mercatini di Natale (dalle 17.00 a mezzanotte), tra corso Mattarella e corso Garibaldi. Un contesto natalizio affascinante dove si possono acquistare tipicità realizzate dalle abili mani degli artigiani locali e degustare prelibatezze proprie del periodo.

TRAPANI - Il Luglio Musicale Trapanese chiude l'anno con un dono speciale per la comunità locale, offrendole diverse esperienze musicali. Sabato 23 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00, il centro storico diviene il palcoscenico delle "Armonie Natalizie - Note Itineranti" degli Ottoni della Nuova Banda Musicale Ericina.

SELINUNTE - Il parco archeologico di Selinunte celebra il Natale e lo fa con due rassegne di concerti classici. Sabato 23 dicembre alle 21.00 in programma il concerto della giovane pianista russo-tedesca Kristina Miller, tra sonate di Bach, Rachmaninov, Strauss/Cziffra, Rosenblatt/Gershwin, pezzi conosciuti di Peterson (Over the rainbow) e Duke Ellington.

TRAPANI - Si inaugura sabato 23 Dicembre al Chiostro di San Domenico, la mostra “Nel nome del Padre” della fotografa Patrizia Galia. L’autrice torna a parlare di tradizione e di spiritualità, affrontando il tema attraverso una nutrita serie di ritratti di bambini, raccolti in quasi 20 anni di lavoro. In questi anni ha ritagliato frammenti di quello che è diventato memoria, stratificazione, testimonianza attraverso una narrazione cruda, priva di orpelli, essenziale, ad espressione della quotidianità degli eventi, dei gesti ordinari, dei volti della gente comune. Da sempre si è dedicata a raccontare la cultura e le tradizioni della sua terra, a cominciare dalla sacralità delle processioni religiose siciliane, ponendo l’accento sui rituali e sugli aspetti umani che non sono sfuggiti alla sua sensibilità. A tutto questo è dedicato ‘Nel nome del Padre’, con cui indaga il ruolo dei bambini all’interno delle processioni. Patrizia Galia si si pone non solo come fotografa ma soprattutto come individuo appartenente ad una comunità, sentendo intimamente un forte senso di comunione che le ha permesso di avere uno sguardo intimo e partecipativo.

PARTANNA - E’ stata inaugurata venerdì 22, e proseguirà sino a sabato 24 febbraio 2024, nel centenario della sua nascita, sarà presentata al pubblico la grande mostra antologica dedicata ad Antonio Sanfilippo. La mostra, a cura di Bruno Corà, presenta più di cento lavori provenienti da collezioni pubbliche e private, di uno dei maggiori protagonisti della storia dell’arte del XXI secolo, esposti in quattro luoghi della Sicilia: il Villino Scerbi, Comune di Partanna; il Castello Grifeo di competenza del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria; il RISO - Museo regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo; Villa Zito sede della Fondazione Sicilia. Il progetto è promosso dal Comune di Partanna, con il sostegno del Dipartimento Regionale e dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con la Fondazione Sebastiano Tusa, Fondazione Sicilia, Sicily Art and Culture, e in collaborazione con l’Archivio Accardi Sanfilippo di Roma.

TRAPANI - Sabato 23 dicembre, alle 16:30 in piazza Vittorio Emanuele, vicino alla fontana del Tritone e alla ruota panoramica, torna, come ormai consolidata tradizione natalizia “Giocattoli in Movimento”, l’iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle che coniuga la solidarietà con le buone pratiche per l’ambiente.