Diritto d'impresa, un convegno a Mazara 

23/12/2023 15:30:00

“Il ruolo del Codice della Crisi nel rilancio dell’economia italiana”, questo il titolo del convegno in programma per il prossimo 12 gennaio che vedrà riunirsi i maggiori esperti in Italia in materia di diritto d’impresa. L’evento, che si svolgerà presso il CineTeatro Rivoli di Mazara del Vallo è anche in fase di accreditamento come appuntamento formativo dell’Ordine degli Avvocati di Marsala.

Diversi saranno gli spunti e i dibattiti che avranno luogo durante il congresso, che inizierà alle ore 16:00 e per tutto il pomeriggio vedrà gli interventi di esimi personalità degli ambiti del diritto d’impresa nazionale sul tema del ruolo del Codice della Crisi come strumento di risanamento economico del Paese. Interverranno in qualità di relatori al convegno: l’Avv. Alfonso Bonafede, già Ministro della Giustizia, Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria; il Dott. Nicola Graziano, già Facente Funzioni Presidente Tribunale Impresa Napoli, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; il Dott. Salvatore Vella, Procuratore Aggiunto, Procura di Agrigento; il Dott. Giannicola Rocca, Presidente Commissione Crisi, Ordine commercialisti di Milano; il Dott. Stanislao De Matteis, Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione; l’Avv. Antonio Giulio Alagna, Avvocato d’impresa del foro di Marsala; il Prof. Marcello Pollio, Università UniPegaso, Presidente Commissione Crisi e Risanamento d’Impresa Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili.

Non mancheranno i saluti, in apertura al convegno, da parte dell’Avv. Antonino Reina, Consigliere Confederale FederTerziario, per poi passare ai saluti delle istituzioni nelle figure del Dott. Salvatore Quinci, Sindaco di Mazara del Vallo, della Dott.ssa Alessandra Camassa, Presidente del Tribunale di Marsala, e dell’Avv. Giuseppe Spada, Presidente Ordine Avvocati di Marsala.

A introdurre i saluti istituzionali sarà l’avv. Giovannella Licari, invece a moderare i relatori sarà il Dottore. Salvatore Castiglione manager di imprese private e partecipate pubbliche.