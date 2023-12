Presepi di tutto il mondo da oggi in mostra a Marsala 

25/12/2023 04:20:00

A Marsala oggi si inaugura l’esposizione dei presepi da tutto il mondo nella chiesa di Sant’Antonino

L’appuntamento è alle ore 11,00.. La magia del Natale grazie ad opere di pregio provenienti da tutto il mondo sarà visitabile ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 alle 20,00. Si tratta della collezione di padre Filippo Romano allestita con l’associazione “Stella di Betlemme, amici del presepio”, che da 18 anni dà vita al concorso “Il presepe più bello Città di Marsala in memoria di Enrico Piccione”, le cui iscrizioni sono ancora aperte

Più di ottanta presepi, di ogni dimensione, dai piccoli presepi di carta o terracotta a quelli grandi della tradizione napoletana, ma anche presepi che narrano costumi di Paesi molto lontani come il Giappone e l’America Latina, e un percorso di “diorami” che rappresentano scene bibliche fin da Adamo ed Eva.

Questa prestigiosa collezione è stata allestita nella chiesa che si trova nell’omonima piazza nel centro storico di Marsala, a due passi da via Garibaldi.

Tra i presepi esposti, alcuni sono dotati di meccanismi che fanno muovere i personaggi, alcuni ricalcano la più bella tradizione napoletana, uno risale all’800. Chiunque volesse visitare la chiesa e i presepi può farlo ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 alle 20,00.

Possono partecipare tutte le famiglie che realizzano il presepe in casa, nella propria attività commerciale, esponendolo in vetrina, a scuola o in parrocchia.

Cinque le categorie:

1 - CONCORSO TRADIZIONALE (XVIII Edizione). Una giuria di esperti valuterà le opere realizzate dai partecipanti. Saranno premiati i primi sei classificati, ma sono previsti anche premi di categoria (artigianalità, originalità, etc.). Per partecipare occorre inviare un messaggio su WhatsApp – ai numeri: 328.0172169 o 329.2908526 – con foto del presepe, indirizzo di casa (con qualche dettaglio specifico per capire dove si trova l’abitazione).

2 – IL PRESEPE IN VETRINA (IV Edizione). Per partecipare basta scrivere su WhatsApp ai seguenti numeri: 328.0172169 – 329.2908526, indicando l’indirizzo e il nome dell’attività commerciale.

3 – IL PRESEPE PIÙ CLICCATO SU FACEBOOK (X Edizione). Tutte le foto dei presepi iscritti saranno caricate sulla Pagina Facebook “Il Presepe più bello – Città di Marsala – dedicato a Enrico Piccione” https://www.facebook.com/AssociazioneStelladiBetlemme

4 – DISEGNA IL TUO PRESEPE (IV Edizione) dedicata agli alunni di tutte le scuole . Per informazioni chiamare il numero 389.1405026.

5 – LA MIA POESIA SUL PRESEPE (II Edizione). Dedicata agli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 328.0172169 o 329.2908526