Sicilia, l'Arpa ha pubblicato l'annuario dei dati ambientali 

28/12/2023 18:05:00

Arpa Sicilia ha pubblicato l’edizione 2023 dell’Annuario dei dati ambientali. I dati raccolti, validati ed elaborati, sono frutto delle attività di monitoraggio, controllo, analisi e reporting realizzate sul territorio siciliano dall’Agenzia nel corso dell’anno 2022. Ove possibile, è stato elaborato il trend dell’indicatore rispetto alle annualità precedenti e, per un quadro più esaustivo, sono stati integrati i dati ambientali forniti da altri enti pubblici.

L’edizione 2023, inoltre, è stata arricchita da un nuovo capitolo dedicato ai “Trasporti”, in quanto si ritiene che la “Capacità delle reti infrastrutturali” è un indicatore che permette di monitorarne lo sviluppo della Sicilia, poiché un sistema efficiente e sostenibile mette in comunicazione mercati e persone e contribuisce all’attività, allo sviluppo e alla crescita dell’economia.

Non poteva mancare l’affiancamento dei Goal dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, per la forte interconnessione tra lo stato dell’ambiente a livello locale e gli obiettivi globali.

“Lo Sviluppo Sostenibile” è un tema molto complesso. Riguarda l’economia, l’industria, la produzione di beni di consumo, ma anche il modo di vivere e fruire le risorse naturali messe a nostra disposizione - dichiara Vincenzo Infantino, Direttore generale di Arpa Sicilia -. Il report è un documento importante perché contribuisce ad arricchire la conoscenza sullo stato dell’ambiente offrendo anche strumenti conoscitivi in materia di prevenzione sanitaria ed è il frutto di una organizzazione trasversale delle attività di analisi, monitoraggio e controllo, ed alla presenza fisica di sedi e personale su tutto il territorio regionale che, per garantire i requisiti di scientificità, riproducibilità ed affidabilità utilizzano modelli metodologici confrontabili grazie ad indicatori efficaci inseriti in processi normativi e framework condivisi a livello nazionale e internazionale”. Qui puoi scaricare l'annuario completo.