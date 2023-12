I fatti del 28 Dicembre: Meloni ancora malata, polemiche su Giorgietti, i redditi dei politici

28/12/2023 07:46:00

Ecco i principali fatti di oggi, 28 Dicembre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Con 3,217 milioni di euro Matteo Renzi è il nuovo paperone del parlamento. Tra i leader di partito all’ultimo posto c’è Giuseppe Conte, che ha dichiarato poco più di 24 mila euro

• La conferenza stampa di fine anno con ogni probabilità si terrà a inizio 2024. Giorgia Meloni ha di nuovo l’influenza e dà forfait per la seconda volta

• In commissione Bilancio Giorgetti ha detto che il superbonus è come l’Lsd, che il patto di stabilità è un compromesso, che la ratifica del Mes gli avrebbe fatto comodo ma che il vero problema dell’Italia è il debito





• ErdoÄŸan ha detto che Netanyahu è come Hitler. Il premier israeliano gli ha risposto che non accetta lezioni da chi commette genocidi. Intanto Teheran rivendica l’attacco del 7 ottobre ma Hamas nega

• Il New York Times ha fatto una causa a OpenAI e a Microsoft per «l’uso illegale di milioni di articoli del giornale protetti da copyright». Accusa l’intelligenza artificiale non solo di essersi allenata con i suoi pezzi ma anche di averli riprodotti

• Per l’ex Ilva è già partito il countdown. Oggi un cda per cercare di appianare le divergenze tra i soci per rifinanziare l’azienda

• In Michigan Trump può correre alle primarie del 2024. I giudici hanno rigettato il ricorso che voleva escluderlo

• Scandalo a Londra. Il ministro degli Interni britannico, James Cleverly, fa ironia sulla «droga dello stupro»



• Malagrotta, la procura apre un fascicolo per rogo doloso

• È morta la pensionata che si era sentita male dopo aver ricevuto una bolletta da 15 mila euro

• Enrica Carletti, sindaca di Novellara, ha dato la cittadinanza onoraria a Saman Abbas, la ragazza di 18 anni uccisa dalla famiglia per aver rifiutato le nozze combinate

• Nelle Marche un pullman con a bordo 47 chierichetti e un’ambulanza si sono scontrati frontalmente. Morti carbonizzati i tre dell’ambulanza e il paziente che trasportavano. I bambini stanno bene

• Sono morti l’ex presidente della commissione europea Jacques Delors, l’inflessibile ex ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble e Giulia De Marco, una delle prime otto giudici donna d’Italia, moglie di Luciano Violante

Titoli

Corriere della Sera: Giorgetti accusa, è scontro

la Repubblica: Superbonus, la rabbia di FI

La Stampa: Giorgetti: allucinazione superbonus

Il Sole 24 Ore: Giorgetti: nessuna manovra correttiva / Superbonus, Dl salva spese selettivo

Avvenire: Ilva, l’ultima chance per l’ultima fabbrica

Il Messaggero: Superbonus, coperti i lavori 2023

il Giornale: Finisce l’era del fisco spietato

Qn: Superbonus, pronta l’ultima chiamata

il Fatto Quotidiano: «Il Patto è recessivo, un caos / totale». Infatti l’ha firmato lui

Libero: Processo all’influenza

La Verità: Casarini ha provato a cancellare le tracce

Il Mattino: Superbonus, c’è la sanatoria

il Quotidiano del Sud: La politica che non sa fare le addizioni

il manifesto: Il crack

Domani: Giorgetti ammette il flop sul Patto Ue / Superbonus, tensione Meloni-Tajani