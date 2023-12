Alcamo, il 29 dicembre va in scena Natale in casa Cupiello

28/12/2023 08:53:00

Siamo all’ultimo appuntamento del festival Artisti per Alcamo 2023 de L’Arabafenice, curato

dal regista Giuseppe Cutino e organizzato da AxA - Associazione per l’Arte con il sostegno dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana ed il supporto della Banca Don Rizzo.

Venerdì 29 dicembre, alle ore 21.00 presso il Teatro Cielo d'Alcamo, sarà presentato “Natale in casa Cupiello”, che Eduardo scrisse per Natale, nella versione di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia. L'evento chiude la rassegna. Nel novantesimo anniversario del debutto di Natale in casa Cupiello, una messinscena non convenzionale, incentrata su un racconto che il regista Lello Serao mette in bocca a Nennillo – lo scontroso e ribelle Tommasino che Eduardo fa ravvedere alla fine – affinché possa raccontare la sua versione dei fatti. Lo spettacolo è prodotto da Teatri Associati di Napoli e Interno 5 con il sostegno di Fondazione Eduardo De Filippo e Teatro Augusteo. Lo spettacolo è a ingresso gratuito.