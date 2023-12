Marsala, ecco l'ordinanza per la notte di Capodanno. Musica fino alle tre

28/12/2023 19:04:00

Annunciata nei giorni scorsi, a Marsala è entrata in vigore l'ordinanza che disciplina la vendita di bevande alcoliche e superacoliche e che regolamenterà le disposizioni per quel che riguarda la musica la notte di Capodanno, consentita fino alle tre di notte del 1° gennaio 2024.

Maggiore sicurezza e vivibilità nel territorio comunale di Marsala, nonché il decoro urbano, soprattutto in occasione di ricorrenze come quella di fine anno. Questo l'obiettivo dell'Ordinanza predisposta dal Comando della Polizia Municipale e firmata oggi dal sindaco Massimo Grillo.

Come il provvedimento della scorsa estate, anche la nuova ordinanza vieta la vendita, somministrazione, detenzione e consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche. Tale divieto - in vigore dalle ore 22:00 del prossimo 31 dicembre e fino alle ore 06:00 del giorno successivo (1 gennaio 2024) - riguarda anche i distributori automatici e le attività di somministrazione svolte in forma itinerante o ambulante.

Il divieto non si applica all'interno dei locali e spazi pubblici autorizzati e legittimanente occupati. In questi spazi - fermo restando il divieto di vendita per asporto di tali bevande - la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sarà consentita a condizione che non avvenga in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché di altro materiale contundente di cui, comunque, è vietata la detenzione in luogo pubblico.

Musica fino alle 3 la notte di Capodanno - L'ordinanza sindacale affronta anche la questione del rispetto dei limiti della diffusione musicale all'interno/esterno degli esercizi pubblici frequentati nelle ore serali-notturne e caratterizzate da una maggiore aggregazione giovanile. La diffusione della musica a partire dalla “Notte di San Silvestro” è consentita fino alle ore 03:00 del successivo 1° gennaio. Si tratta di una deroga alla precedente Ordinanza, ora prorogata fino al prossimo 31 marzo.