 Petrosino, al via l'iter per la manutenzione della Strada Provinciale 84

28/12/2023 22:00:00

Il Comune di Petrosino avvia l'iter per l'affidamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza della strada provinciale 84, che va da C/da Montenero fino al centro abitato di Via Trapani.

Questo intervento sulla viabilità sarà finanziato dal Libero consorzio comunale di Trapani, con il quale il sindaco Anastasi ha avviato da tempo un dialogo per apportare migliorie per il territorio.

Al Comune di Petrosino spetta portare avanti l'iter di progettazione dei lavori, dell’affidamento e della direzione dei lavori.

"Al via le procedure di affidamento e prestissimo pronto il cantiere per le opere di manutenzione della SP84 nella parte di competenza del comune di Petrosino - dichiara il sindaco Anastasi - Soddisfatto dell'interlocuzione e della fattiva collaborazione con il Libero Consorzio che ci consentono di portare risorse sul territorio e di migliorare un'arteria fondamentale della nostra viabilità sull'asse litorale Marsala/Petrosino. "

L'intervento finanziato con 100 mila euro dal Libero Consorzio di Trapani prenderà il via all'inizio del 2024. "Questo intervento è parte del nostro impegno costante per garantire infrastrutture efficienti e sicure per tutti i residenti e i visitatori - conclude l'assessora ai lavori pubblici Antonella Pipitone - La manutenzione della strada è essenziale per preservare e migliorare la sicurezza stradale".