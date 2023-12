Marsala, arriva la videosorveglianza per la ztl. Ecco quando scattano le multe

29/12/2023 12:08:00

Arrivano a Marsala i nuovi impianti per il controllo elettronico degli accessi veicolari nel centro storico.

Dopo l'OK del Ministero dell'Interno, saranno installati i cinque dispositivi gestiti dal sistema “Autosc@n ZTL” in altrettanti varchi in prossimità di zone a traffico limitato.

Ecco quali varchi sarano controllati - Dall'ordinanza emessa dal Comando della Polizia Municipale, dal prossimo 8 gennaio, le telecamere controlleranno i seguenti incroci: via Garibaldi con Piazza Mameli e via A. Damiani; via XI Maggio con via L. Anselmi Correale e via Caturca; via Roma con via S. Bilardello.

Due mesi di prova - “Per i primi due mesi di attivazione sarà osservata una fase di pre-esercizio dei controlli elettronici, afferma il sindaco Massimo Grillo. Pertanto, fermo restando l'osservanza del divieto di accesso nelle ZTL, le eventuali multe verranno elevate a seguito dei controlli effettuati da agenti e pattuglie preposti al servizio”. In pratica, solo per i primi 60 giorni di operatività delle telecamere, le immagini registrate non saranno utilizzate per elevare le sanzioni.

La cittadinanza è invitata al rispetto delle nuove disposizioni, con le quali si intende tutelare il transito pedonale nelle ZTL, nonché ridurre l'inquinamento da gas di scarico.