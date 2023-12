Capodanno 2024 in provincia di Trapani: musica Anni '90, fuochi d'artificio e concerti

30/12/2023 06:00:00

Il conto alla rovescia è iniziato e la provincia di Trapani si prepara a salutare il vecchio e accogliere il nuovo

con una serie di eventi straordinari che faranno brillare la notte di San Silvestro. Dall'atmosfera incantata di Erice ai concerti a Marsala, passando per i dj set di Trapani, ogni angolo di questa terra promette un Capodanno movimentato, in stile Anni 90. Ecco cosa vi attende tra il 30 dicembre 2023 e l'1 gennaio 2024:

TRAPANI - Per Capodanno, il 31 dicembre, si balla dalle 22.30 e fino alle 3 del mattino, in piazza Municipio, che sarà animata dalla musica di Francesco Liggiato Dj accompagnato da Jhonny JXJ che poi lanceranno il Millennium Party con Sergio Mauri e Alan Caligiuri.

Tema della serata sarà la musica disco degli anni '90 e 2000, saranno presenti figuranti, ballerini, vocalist e saranno distribuiti gadget tematici.

MARSALA - Concerti, musica rock, Dj Set, animazioni, giochi pirotecnici. Così Marsala saluterà il 2023 e accoglierà l’Anno Nuovo in Piazza Bambina, per un “Live Happy New Year” che si svolgerà nelle prossime due giornate di fine anno. Il 30 dicembre, la serata inizia con la musica dei Coraline (cover band dei Maneskin) e della Six Band per poi concludere in grande con la Notte Rock della Tribute Band che canta Vasco Rossi (ore 21:30). La grande musica nazionale e internazionale e la musica dance anni ‘70 e ‘80 in chiave pop saranno invece al centro della serata del 31 dicembre. Piazza Bambina, infatti, dalle ore 22:00 si animerà e attenderà il NUOVO ANNO con la musica dei “RePlay live”, una band composta da ben 7 elementi (Batteria, Basso, Chitarra, Pianoforte e Tastiere, Sax, Percussioni voce femminile e maschile).

Dopo il countdown di mezzanotte - su maxischermo in streaming nazionale - sarà la volta dei fuochi d’artificio sulle note del valzer di Strauss e del brindisi di rito con bollicine. A seguire, il Dj Adrix farà ballare tutti fino a notte fonda.

ERICE - Il nuovo anno sarà salutato a Erice con "I Quaranta che ballano 90". Il palcoscenico in Piazza della Loggia diventerà il fulcro della festa con dj set, momenti live e coreografie anni Novanta. Fino al 7 gennaio, il borgo di Erice si trasforma in un'incantevole cornice natalizia con "EricèNatale - Il borgo dei presepi". Un evento organizzato dal Comune di Erice, in collaborazione con associazioni e istituzioni, che abbraccia tradizione e modernità attraverso una serie di eventi culturali e musicali. Il centro storico diventa un palcoscenico festoso, con piazza della Loggia e piazzetta San Giuliano che ospitano i tradizionali mercatini di Natale. La suggestiva piazzetta San Martino accoglie la Casetta di Babbo Natale, aperta a bambini e famiglie desiderosi di vivere la magia delle festività. Le pittoresche vie di Erice si animano con presepi tradizionali, allestiti con maestria da abili artigiani, cittadini e associazioni. Ogni presepe racconta una storia unica, creando un affascinante percorso attraverso le tradizioni e le espressioni artistiche. Le melodie degli zampognari e delle bande itineranti siciliane risuonano tra le antiche mura e gli affascinanti vicoli, regalando un tocco di autenticità e tradizione al contesto di EricèNatale. Nell'ambito di EricèNatale, si inserisce anche il programma del XXVII Festival Internazionale di Musica Antica offre un'esperienza musicale unica. Organizzato con passione dall'Associazione MeMa e con il prezioso contributo del Comune di Erice, il Festival presenta artisti internazionali e ensemble di prestigio in suggestive location come il Polo Museale "A. Cordici", l'Istituto Wigner-San Francesco della Fondazione Ettore Majorana, la Chiesa di San Martino e Palazzo Sales. IQui tutti gli aggiornamenti: https://www.facebook.com/EriceNatale.it/?locale=it_IT

ALCAMO - Il 30 dicembre, nell'ambito degli eventi natalizi dell'Amministrazione Surdi ad Alcamo, si terrà alle 21:00 presso il Teatro Cielo d'Alcamo un concerto di Giovanni Baglioni. Il Capodanno sarà d’eccezione in piazza Ciullo con Massimo Minutella che presenta Roy Paci e Aretuska con Matranga & Minafò.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Proseguono fino al 6 gennaio le iniziative di "Castellammare è Natale". La notte di San Silvestro, il 31 dicembre, si balla in piazza per festeggiare l'arrivo del nuovo anno con dj e musica. Palazzo Crociferi, sede del Comune, è aperto al pubblico mattina e pomeriggio, per ammirare il presepe all'ingresso che rimane allestito fino al 6 gennaio.

Nel weekend, il centro storico viene animato dai mercatini di Natale (dalle 17.00 a mezzanotte), tra corso Mattarella e corso Garibaldi. Il programma completo delle iniziative è disponibile alla pagina facebook.com/ComunicatiStampaCastellammare.

CUSTONACI - Il presepe vivente di Custonaci è visitabile sino al 7 gennaio. Il percorso di visita al presepe vivente d Custonaci inizierà dal centro storico del paese, dove sarà possibile ammirare i mercatini di Natale.Da lì, con i bus navetta, si raggiungerà il borgo, e quindi la grotta Mangiapane, con le abitazioni, le stalle per animali, una cappella, le botteghe e persino un forno a legna.

SALEMI - Tra le vie del centro storico torna "La Capanna del Re", il Presepe vivente itinerante. Il Presepe è visitabile sabato 30 dicembre 2023 e sabato 6 gennaio 2024 dalle 17.30 alle 20.30 con un ticket d'ingresso al costo di 3 euro (gratuito per bambini fino a 5 anni e persone con disabilità) che include anche la degustazione di prodotti tipici. Un nuovo percorso che coinvolge i vicoli nel cuore del borgo tra scene religiose e botteghe di antichi mestieri animate da figuranti in costumi d'epoca tra le musiche natalizie eseguite dagli zampognari. Ticket acquistabili alla biglietteria (aperta nei giorni e negli orari della manifestazione), sita in via G. Amendola (di fronte a Piazzale Tony Scott).

L’1 gennaio, dalle ore 01:00 al Circolo Peppino Impastato si festeggia Capodanno con l’evento“Metti in coda". Ingresso gratuito al Circo con tessera Arci nazionale (è possibile tesserarsi in loco). Si esibirà l'artista di circo contemporaneo Roberto Stellino.

MARSALA - Fino al 28 gennaio 2024 è possibile visitare la mostra "Figura di Donna. Dalla Collezione della Pinacoteca di Marsala" presso l'Ex Convento del Carmine a Marsala. La mostra, curata da Gianna Panicola, presenta opere di artisti come Antonio Bueno, Domenico Cantatore, Bruno Caruso, e altri.Orari di apertura: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00, esclusi il lunedì. Per maggiori dettagli, visita: https://www.facebook.com/events/1045583263175833.