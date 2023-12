Capodanno 2024: dove si festeggia, da Trapani a Palermo. Ecco cosa c'è da sapere

31/12/2023 06:00:00

Da Marsala a Trapani, da Erice a Salemi, da Alcamo a Palermo, nelle piazze della provincia di Trapani e della Sicilia ci si prepara a festeggiare la notte di San Silvestro, con musica, concerti e spettacoli, all'insegna del divertimento e dell'allegria ma anche del rispetto delle ordinanze che vietano, ad esempio, la vendita ambulante delle bevande alcoliche o che pongono un limite all'orario previsto per l'emissione della musica. Vediamo cosa c'è in programma, cosa c'è da sapere per trascorrere una notte di Capodanno allegra ma soprattutto in sicurezza, non solo per cittadini ma anche i nostri amici a quattro zampe.

MARSALA - Concerti, musica rock, Dj Set, animazioni, giochi pirotecnici. Così Marsala saluterà il 2023 e accoglierà l’Anno Nuovo in Piazza Bambina, per un “LIVE HAPPY NEW YEAR”. La grande musica nazionale e internazionale e la musica dance anni ‘70 e ‘80 in chiave pop sarà al centro della serata del 31 dicembre. Piazza Bambina, infatti, dalle ore 22:00 si animerà e attenderà il NUOVO ANNO con la musica dei “RePlay live”, una band composta da ben 7 elementi (Batteria, Basso, Chitarra, Pianoforte e Tastiere, Sax, Percussioni voce femminile e maschile). Dopo il countdown di mezzanotte - su maxischermo in streaming nazionale - sarà la volta dei fuochi d’artificio sulla note del valzer di Strauss e del brindisi di rito con bollicine. A seguire, il Dj Adrix farà ballare tutti fino a notte fonda. La nuova ordinanza vieta la vendita, somministrazione, detenzione e consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche. Tale divieto - in vigore dalle ore 22:00 del prossimo 31 dicembre e fino alle ore 06:00 del giorno successivo (1 gennaio 2024) - riguarda anche i distributori automatici e le attività di somministrazione svolte in forma itinerante o ambulante. Il divieto non si applica all'interno dei locali e spazi pubblici autorizzati e legittimanente occupati. In questi spazi - fermo restando il divieto di vendita per asporto di tali bevande - la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sarà consentita a condizione che non avvenga in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché di altro materiale contundente di cui, comunque, è vietata la detenzione in luogo pubblico. Musica fino alle 3 - L'ordinanza sindacale affronta anche la questione del rispetto dei limiti della diffusione musicale all'interno/esterno degli esercizi pubblici frequentati nelle ore serali-notturne e caratterizzate da una maggiore aggregazione giovanile. La diffusione della musica a partire dalla “Notte di San Silvestro” è consentita fino alle ore 03:00 del successivo 1° gennaio.

Trapani - Il 31 dicembre tutti in Piazza Municipio a Trapani. Sergio Mauri ed Alan Caligiuri vi aspettano per farvi ballare a ritmo di musica disco anni 90 e 2000! Un grande party con figuranti, ballerini e lancio di gadget tematici. Dalle 22:30 fino alle 3 del mattino, brindiamo insieme al nuovo anno!

ERICE - Accogli il nuovo anno con il ritmo travolgente degli anni '90 a Erice. Alle 23:00, Piazza della Loggia si accenderà per un Capodanno indimenticabile con I Quaranta che Ballano 90. Uno spettacolo unico fatto di dj set, performance live e coreografie. Un viaggio nel tempo tra sogni e spensieratezza. Salutiamo il 2024 con stile ed emozioni!

ALCAMO - Il Capodanno sarà d’eccezione in piazza Ciullo con Massimo Minutella che presenta Roy Paci e Aretuska con Matranga & Minafò. L’Amministrazione comunale rivolge un appello alla cittadinanza per evitare che si possano verificare incidenti la notte del 31, in previsione dei festeggiamenti per l’ultimo dell’anno, dove “tradizione” vuole che si utilizzino i petardi o fuochi pirotecnici. L’amministrazione ricorda che, ogni anno, tante persone subiscono danni sia lievi che permanenti a causa dei botti di fine anno, pertanto tutta la cittadinanza è invitata ad astenersi dal compiere atti del genere e a vigilare soprattutto sui più piccoli, in segno di rispetto per sé stessi, per gli animali e per tutta la comunità.

SALEMI - L’1 gennaio, dalle ore 01:00 al Circolo Peppino Impastato si festeggia Capodanno con l’evento“Metti in coda". Ingresso gratuito al Circo con tessera Arci nazionale (è possibile tesserarsi in loco). Si esibirà l'artista di circo contemporaneo Roberto Stellino. Lo spettacolo pirotecnico previsto per la notte del 31 dicembre a Salemi. Lo spettacolo, inserito nel cartellone degli eventi natalizi messo a punto dall'amministrazione comunale, avverrà in contrada San Giacomo a partire dalla mezzanotte che segnerà l'inizio del nuovo anno.

Castellammare - La notte di San Silvestro, il 31 dicembre, si balla in piazza per festeggiare l'arrivo del nuovo anno con dj e musica. Palazzo Crociferi, sede del Comune, è aperto al pubblico mattina e pomeriggio, per ammirare il presepe all'ingresso che rimane allestito fino al 6 gennaio.

Capodanno a Palermo con Elodie - Tra i Capodanni più attesi d’Italia, in Piazza Politeama, trasformando il cuore della città in una vibrante arena di festa, promossa dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Roberto Lagalla, organizzazione firmata da Puntoeacapo, in collaborazione con GoMad Concerti. Se Elodie sarà “la voce” del Capodanno palermitano, non mancheranno artisti e musicisti di alto profilo con il filo conduttore affidato agli amatissimi Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta, che guideranno il pubblico attraverso un viaggio di musica e intrattenimento, con la diretta tv affidata all’emittente TGS che porterà la festa anche a chi non potrà essere presente in piazza. La serata inizierà con i talenti nostrani Marlo, Peppe Lana e Pridea, a seguire Massimo Youth Orchestra, diretta dal M° Michele De Luca, con i talentuosi e giovani musicisti che faranno da colonna sonora agli artisti che si susseguiranno sul palco: Samuele Palumbo e il quartetto di Antonio Zarcone con una continua ricerca nel campo della musica Jazz e contemporanea, con le voci soliste di Daria Biancardi, Pamela Barone, Samaritano e Giuliana Di Liberto. Non solo musica ma una notte tutta da ridere con il cabaret firmato da Sergio Vespertino e Antonio Pandolfo. Dopo la mezzanotte sarà la volta di ELODIE, artista multiplatino e interprete di alcuni dei brani di maggior successo degli ultimi anni. A seguire dj set con ORNELLA P. DJ SET che salirà sul palco anche durante la serata per una combo inedita con i musicisti.

Nove persone denunciate e quasi tre tonnellate di giochi pirotecnici sequestrati - A proposito di Capodanno sicuro la Guardia Finanza di Palermo nell’ambito dei servizi di controllo in occasione delle festività di fine anno, ha sequestrato, 1,2 milioni di giochi d'artificio per un peso complessivo pari a oltre 2,7 tonnellate. I militari hanno sequestrato presso due attività commerciali, una nel comune di Palermo e una in quello di Carini, circa 1.150.000 articoli pirotecnici custoditi in locali sprovvisti delle necessarie certificazioni antincendio. Altri 240 ordigni artigianali ad alto potenziale esplosivo conosciute come “cipolle”, per il peso complessivo di kg. 39 di materiale pirico, provenienti da Napoli, sono stati rinvenuti all’interno di un deposito di spedizioni. Inoltre sono state sequestrate tre batterie da 100 razzi e 60 candelotti pirici, del peso complessivo di 15 kg., a un soggetto palermitano che li deteneva per la libera vendita in un esercizio commerciale del centro cittadino. In una cartoleria di Termini Imerese i militari hanno sequestrato altri 2.500 artifizi pirotecnici per oltre 106 Kg illegalmente detenuti. A Bagheria, sono stati individuate 6 spedizioni di colli con la presenza di 436 Kg. Due persone, tra di loro parenti, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per ricettazione e commercio abusivo di materiale esplodente, mentre nei confronti dei restanti soggetti (11 tra mittenti e destinatari) sono tuttora in corso indagini per risalire alla loro identità.

Il decalogo OIPA per proteggere gli animali dai botti - Con la notte di Capodanno si ripropone il solito problema delle esplosioni di petardi e fuochi artificiali. Per informare i proprietari di cani e gatti su come comportarsi per metterli in sicurezza durante la notte di Capodanno, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha realizzato un video-decalogo per evitare morti, ferimenti e smarrimenti dei quattro zampe terrorizzati. Non è raro che gli animali, impauriti, scappino dai giardini e dai cortili perdendosi o finendo investiti. Animali più anziani o cardiopatici possono morire d’infarto. E anche la fauna selvatica, uccelli e animali dei parchi e dei boschi, spaventata dal frastuono e dalle improvvise luci si disorienta schiantandosi contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o finendo sotto le auto. Anche le “lanterne cinesi”, fatte spesso volare in occasione del Capodanno, possono causare il ferimento e la morte di animali. Si sono verificati diversi casi di selvatici e domestici ustionati, strangolati, o morti per emorragia interna dopo aver ingoiato il metallo tagliente dello scheletro delle lanterne. Il loro volo incontrollato è inoltre molto pericoloso in quanto facile innesco di incendi boschivi. Alcuni Comuni italiani hanno già emesso ordinanze per vietare l’utilizzo di petardi per i festeggiamenti del Capodanno, ma sono sempre troppi coloro che non rinunciano a questa anacronistica tradizione anche per l’esiguità dei controlli volti a reprimere chi non rispetta le regole.