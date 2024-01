Trapani, l'Asp azzera le liste d'attesa del 2022. Il video

02/01/2024 12:58:00

Sono state erogate circa 28.000 prestazioni ambulatoriali su 37.500 richieste, relative al 2022. Sono numeri da primato perché l’ASP di Trapani è la prima in Sicilia ad azzerare le liste d’attesa. Dati resi pubblici nella prima conferenza stampa del 2024, che rendono conto del lavoro svolto dal commissario Vincenzo Spera, in carica fino al 31 gennaio.

“Oggi 2 gennaio, facciamo il resoconto di quello che abbiamo fatto per quanto riguarda la lista d’attesa e l’impegno che L’Asp di Trapani ha preso nei confronti di tutta la cittadinanza, che era quello di abbattere le liste d’attesa al 31 dicembre 2022 -. Sono le parole di Vincenzo Spera – Devo ringraziare i nostri professionisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale e gli specialisti convenzionati interni, per il lavoro svolto sia in orario ordinario che con attività straordinaria, utilizzando le risorse messe in campo sia dall’azienda che dalla Regione”.

Il commissario ha trattato anche altri argomenti: le assunzioni per contrastare la carenza di organico, le case di comunità e la Radioterapia.

Anna Restivo