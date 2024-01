La Giornata Mondiale della Pace e le vittime delle lobby religiose...

03/01/2024 13:00:00

Pace. Il primo gennaio si è celebrata la Giornata Mondiale della Pace, ricorrenza della Chiesa cattolica, la cui finalità è dedicare il giorno di Capodanno alla riflessione ed alla preghiera per la pace. Istituita da papa Paolo VI-Montini-, la prima volta fu commemorata nel 1968.

Successivamente l'assemblea generale delle Nazioni Unite scelse il 21 settembre, come data per la riflessione. Il vescovo di Roma nell'istituirla fece riferimento ai valori della Pax romana: "fondata sull'universale estensione dell'eguaglianza dei diritti dei suoi cittadini, fieri e liberi", voluta da Augusto primo imperatore romano -27 a.C. - 14 d.C.

Dopo il 7 ottobre dell'anno scorso è tornato alla ribalta cruentemente il conflitto in Terra Santa, lembo di territorio dal fortissimo significato spirituale per ebrei, cristiani e musulmani. Per le religioni monoteiste ebrea e cristiana si conoscono le ragioni, forse meno per gli islamici che insieme alle altre due sono religioni abramitiche e per le quali Gerusalemme divenne Città Santa a partire dal VII secolo, quando fu conquistata per la prima volta dagli Arabi. Fino a quel momento l’Islam aveva due città sante, La Mecca -dove è custodita la Pietra nera - e Medina - dove si trova il sepolcro di Maometto -. Il luogo fu identificato come quello in cui Maometto avrebbe iniziato il proprio “viaggio mistico” verso il cielo, per giungere fino ad Allah. Una notte intorno al 621, secondo la religione islamica, Allah accompagnò Maometto dalla Mecca a Gerusalemme e poi in paradiso. Fu poi edificata la Spianata delle Moschee dove un tempo sorgeva il Tempio ebraico, tanto che uno dei muri di contenimento della Spianata è proprio il Muro del Pianto sacro agli Ebrei, divenuto uno dei luoghi religiosi di Gerusalemme maggiormente contesi da Ebrei e Musulmani.

Dopo tre secoli Papa Urbano II proclamò la prima crociata -1096-1099 -, non solo per liberarla dal dominio musulmano, ma anche per ragioni di potere interne al cristianesimo, nel tentativo di riunificare la Chiesa orientale e quella occidentale divise dopo il grande Scisma del 1054. Ne seguirono altre sette fino al 1274. In aggiunta a Gerusalemme il bersaglio furono anche l'Egitto e Tunisi. Oltre un millennio prima sul monte Golgota, collina della capitale d'Israele fu crocifisso Gesù, per gli islamici un profeta che preparò l'arrivo di Maometto. È da oltre duemila anni che le tre lobby religiose mietono vittime. Risulta difficile parlare di Pace, se non esiste una volontà di riconoscimento reciproco e ciò deve accadere anche per gli altri 58 conflitti sul pianeta Terra.

Vittorio Alfieri