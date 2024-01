Matteotti- Tasting & Xperience, il nuovo locale glamour di Marsala

03/01/2024 12:30:00

Marsala ha un nuovo locale, già in pochi giorni diventato un punto di riferimento nel territorio: è Matteotti- Tasting & Xperience. Nel cuore di Marsala, in Piazza Matteotti, un nuovo punto di incontro per aperitivi e drink, che dà nuova vita ad un angolo del centro storico della città.

Sono tanti i punti di forza di Matteotti- Tasting & Xperience. Oltre all'importante opera di riqualificazione della piazza, il locale è stato concepito secondo le ultime indicazioni del bartrending, a cominciare dalla grande varietà dei drink, per soddisfare tutti i gusti.

Non manca poi la qualità delle materie prime, ed infine un innovativo sistema on line di prenotazione. Ma il "Matteotti" vive nel cuore di Marsala, e non dimentica la secolare tradizione del vino liquoroso più famoso al mondo, il Marsala DOC, presente con un'ampia offerta di etichette. Un punto di riferimento anche per i tanti turisti ed i visitatori della città.