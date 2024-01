Il caso Pozzolo e lo spostamento della soglia del ridicolo...

04/01/2024 02:00:00

"Dev’esserci qualcuno che continua a spostare la soglia del ridicolo". L'aforisma è di Ennio Flaviano, l'oscar della massima spetta al deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, che per il cenone di San Silvestro a Rosazza - Biella - organizzato da Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario e sindaca del paese - 99 anime -, ha pensato bene di portarsi una pistola.

Arma detenuta legalmente e ci mancherebbe, dalla quale è stato esploso un proiettile che ha ferito a una gamba il genero di un uomo della scorta dell'ex coinquilino di Donzelli. Dinamica comunque ancora da chiarire perché Pozzolo sostiene di non essere stato lui ad usare l'arma. La procura piemontese ha chiesto al parlamentare di sottoporsi allo stub, il quale ha deciso di sottoporsi al test, ma non ha consegnato però i suoi abiti ai carabinieri. Lo ha fatto alle ore 7.25 del primo gennaio, circa sei ore dopo i fatti, è quanto si legge nel verbale dei carabinieri del nucleo investigativo di Biella.

Il prelievo è stato effettuato sulla mano destra e sinistra, sul giubbotto, sul pile e sui jeans indossati dal deputato. I campioni prelevati verranno inviati al Ris di Parma per gli esami. A quanto si apprende, anche la pistola sequestrata verrà inviata allo stesso Ris per le prove di sparo e il confronto con il bossolo repertato. Pozzolo si è invece rifiutato di consegnare gli abiti indossati nella concitata notte di Capodanno. Dopo il primo comportamento operettistico di portarsi l'arma, si manifesta il secondo aspetto buffo -perifrasi-, secondo fonti interne al partito, Pozzolo si sarebbe invece rifiutato di consegnare gli abiti indossati per non restare senza indumenti.

Il terzo si è palesato allorquando Pozzolo ha invocato l'immunità parlamentare che ad avviso della procura biellese guidata da Teresa Angela Camelio, non doveva essere eccepita perché non era stato chiesto all'onorevole di sottoporsi a perquisizione personale o domiciliare, come previsto dall'articolo 68 della costituzione. Il quarto perché la memoria dei social è inesorabile, in un vecchio twett pro armi il Palazzolo affermava:"Mai vista una pistola sparare da sola", ecco appunto. La vittima, fortunatamente, non ha riportato danni permanenti e visto il dibattito politico che ha suscitato, si cita nuovamente Flaiano: "In Italia la situazione politica è molto grave ma purtuttavia non è seria".

Vittorio Alfieri