Concerti, feste, eventi. Pioggia di contributi dal Comune di Marsala

05/01/2024 06:00:00

Pioggia di contributi per associazioni culturali, sportive e parrocchie per manifestazioni ed eventi realizzati a Marsala nel 2023.

Contributi elargiti dal Comune di Marsala. Sono più di 170 mila euro. Anche se il Comune parla in una nota di “oltre 70 mila euro”.

Per il sindaco Massimo Grillo è stato portato “beneficio alla comunità”. Nelle ultime settimane, come spesso accade a fine anno, la giunta Grillo ha deliberato e liquidato gli ultimi contributi.



Nel 2023 l’amministrazione Grillo ha finanziato manifestazioni culturali (come quelle organizzate da 38° Parallelo e Otium), eventi religiosi (ad esempio i Riti Settimana Santa, Festeggiamenti di parrocchie varie, ma anche le Attività Natalizie...).

E poi ci sono le attività sportive e di "aggregazione giovanile" (Maratonina del Vino e Grest, su tutti).

Si tratta, in gran parte, di iniziative promosse da Associazioni Culturali e Sportive, da Gruppi di Volontariato e Parrocchie. In più, fa sapere il Comune, alcuni contributi sono stati concessi a sostegno di “attività di valenza sociale, nonché di valorizzazione delle tradizioni locali”.



Per il sindaco Massimo Grillo “è stato valutato il beneficio apportato alla comunità, con positivi risvolti in termini culturali e sociali sia in centro che in periferia. In definitiva, si tratta di eventi e attività che rientrano nelle linee di indirizzo che questa Amministrazione fissa nell'ambito della programmazione annuale”.

Sono due le determine con le quali si impegnano oltre 170 mila euro per pagare associazioni e parrocchie.

Nel primo listone dei contributi per eventi culturali e religiosi ci sono, ad esempio, 10 mila euro per l’associazione Otium, per le attività culturali realizzate nell’anno appena passato.



3.400 euro per i Salesiani, per la realizzazione del Grest 2023. 1500 euro per la Maratonina del Vino. Stessa cifra per la realizzazione del progetto “Il presepe più bello” dell’associazione Amici del Presepio. 2500 euro sono stati concessi alla Guardia Agroforestale Italiana come contributo per servizi ambientali. 2.000 euro alla Rettoria Santi Apostoli Pietro e Paolo per spese di funzionamento sostenute nel 2023. Al Santuario di Fatima di Birgi sono stati concessi 7 mila euro. Altri 1200 euro alla Parrocchia Maria SS Immacolata. 5 mila euro all’Associazione 38° Parallelo per la realizzazione dello spettacolo Gilgamesh. Ancora contributi a parrocchie: 5 mila euro alla Chiesa San Matteo Apostolo ed Evangelista, 3 mila euro alla chiesa Santa Maria dell’Itria, 7500 euro al Santuario Maria SS della Cava. 5 mila euro per realizzare il Presepe vivente di Gravano. 7700 euro per la Confraternita di Sant’Anna come contributo per la processione del Giovedì Santo. E ancora 9500 euro per il santuario dell’Addolorata per le celebrazioni del Venerdì Santo e della Pasqua.

La seconda determina è un listone da 101 mila euro. Ci sono ad esempio 7 mila euro per la Stagione Concertistica in favore dell’Associazione Accademia L. Van Beethoven. Stessa cifra per il festival 38° Parallelo I sommersi e i Salvati. Tra i contributi più corposi in questo capitolo ci sono i 5 mila euro per la rassegna “Saperi e sapori” dei “Picciotti di Matarò”. Stessa cifra per la rassegna Agri-Culture (la fiera di Strasatti). Nella carrellata di contributi altri 5 mila euro per la Parrocchia di Bambina, per i festeggiamenti della Santa. Sul fronte sportivo 5 mila euro all’Asd Equitazione Club di Marsala per il Trofeo Coppa d’Oro.

Sull’albo pretorio del Comune, intanto, ci sono gli ultimi contributi elargiti dal Comune. Ad esempio per la manifestazione artistica itinerante denominata “MAI”, in programma a Marsala da fine dicembre 2023 a febbraio 2024, ”ai fini divulgativi fra i giovani in tema di violenza contro le donne”, sono stati concessi 10 mila euro alla MVP s.r.l.s. di Massimo Figlioli.

Il comune di Marsala ha anche comprato dei libri. 50 copie di “Lo Svevo”, di Antonio Licari, costate 600 euro. E 40 copie della biografia “Pietro Pizzo - l’uomo, la politica” scritta da Attilio Vinci: 720 euro.