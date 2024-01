Marsala, il Sindaco Grillo: "Altri sindaci solo rotatorie, io sto ricostruendo Marsala"

05/01/2024 10:42:00

11,35 - Parla l'assessore Salvatore Agate. Parla dei nuovi scuolabus e dell'attività svolta per il servizio di trasporto pubblico locale in città, per ridurre i costi e migliorare l'efficenza: "Vogliamo trasformare l'azienda dei trasporti in un servizio che abbia la logica dell'impresa privata" dice.

11,20 - E' stato chiesto un finanziamento per 1,7 milioni di euro per valorizzare il "social housing" di Amabilina. Ieri, tra l'altro, è stata definita la graduatoria per gli affitti calmierati. "Negli anni mai nessuno aveva fatto questo investimento nei quartieri popolari" dice il Sindaco. "Tanti dicono che non abbiamo una visione - dice il Sindaco - ma sono smentiti da tutti questi progetti che stiamo portando avanti". Tra l'altro il Sindaco annuncia un "avviso pubblico" per rilanciare la "Giunta Young" e la "governance", che, secondo lui, sono stati preziosissimi. Il Sindaco dice che il Museo del Vino è pronto, ma l'inaugurazione è stata spostata in avanti. Entro pochi mesi, inoltre, tutti gli impianti sportivi della città saranno affidati.

11,10 - "Come l'ex Sindaco Salvatore Lombardo, io sto lavorando per ricostruire Marsala. Altri sindaci hanno fatto solo rotatorie, io molto di più", dice, con umiltà, il Sindaco Grillo. Tra i progetti anche la valorizzazione dell'isola Schola, con un progetto di partnership "pubblico - privato", che riguarderà anche il cimitero di Cutusio, e il canile. E anche nell'ippodromo pensa di coinvolgere i privati.

11,05 - Sempre Grillo dice che verranno fatti molti interventi nelle scuole per l'efficentamento energetico con un finanziamento ottenuto di 340mial euro. Finalmente dopo tanti anni, dice il Sindaco, partono i lavori per l'Ipab "Giovanni XIII", per ospitare in residenza cento anziani. Altri interventi riguarderanno la ristrutturazione dei beni confiscati. Parla anche del progetto del "water front", al lungomare di Marsala, della riqualificazione dell'area del porto e la demolizione dei ruderi, allargando la strada. Il porto, invece, è sempre fermo alla progettazione ...

11,00 - Il Sindaco dice che sulla piscina comunale è colpa della precedente amministrazione. Adesso il Comune ha ottenuto 450mila euro dallo Stato nell'ambito del progetto su "Sport e periferia", e spera in ulteriori contributi. Verranno create delle stazioni per il bike sharing, con il noleggio di biclette elettriche per girare in centro. Sul Pnrr, difende la scelta di creare il famigerato ippodromo a Scacciaiazzo, e dice che il Comune fa investimenti per 29 milioni di euro.

10,55 - Tra i meriti della sua amministrazione, Grillo dice che superamento anche "il problema dell'inquinamento dell'acqua a Marsala". Il Sindaco, dice poi che ha fatto delle cose concrete. Dice che, ad eccezione del Cine Teatro Impero, ha trovato molti luoghi della città inagibili. Ma adesso lui ha sanato quasi tutto. Annuncia investimenti in città per 50milioni di euro, con progetti già appaltati. Tra questi il progetto "Rinasce". per la laguna dello Stagnone, e l'apertura dei canali per ossigenare e rigenerare lo specchio d'acqua, Villa Damiani (che diventerà un centro per il "Dopo di noi"), il rifacimento di Piazza Mameli, che diventerà isola pedonale.

10,50 - E' iniziata a Marsala la conferenza stampa del Sindaco, Massimo Grillo, sulle attività della sua amministrazione. Presenti anche gli assessori Agate, Gerardi e Bilardello e qualche dirigente. Il Sindaco inizia parlando di ordinaria amministrazione, verde, sicurezza (di recente ha detto che "a Marsala in centro non si possono organizzare eventi per ragioni di sicurezza"). Annuncia un "processo di decentramento", a cominciare dal verde pubblico, con l'affidamento ad alcune aziende del servizio. Dice che la sua amministrazione sta lavorando molto nei quartieri popolari. Sulla sicurezza, invece, sottolinea la presenza dei "vigili stagionali". Sui trasporti, invece, dice che c'è un gruppo di lavoro che ha lavorato per un rilancio del servizio del trasporto pubblico (magari con la creazione di una municipalizzata).