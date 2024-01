Poste in Sicilia produce un pil da 70 milioni

05/01/2024 17:00:00

La Sicilia risulta centrale nello sviluppo di Poste Italiane che nell'Isola muove un pil da 70 milioni di euro. Sono in arrivo nuove assunzioni, un rafforzamento della rete logistica e della modernizzazione degli sportelli che offriranno sempre più servizi a presidio di tutto il territorio dell’Isola garantendo una presenza in ogni comune.

Poste Italiane continua dunque ad essere determinante per la crescita economica sul territorio: “L’azienda – prosegue MF – già lo scorso anno aveva generato sull’isola impatti indiretti per 70 milioni di Prodotto Interno Lordo, circa 1.500 posti di lavoro e 45 milioni di euro di reddito distribuiti ai lavoratori”. La tendenza si conferma quest’anno con una serie di “investimenti e di interventi supportati dell’unicità della sua infrastruttura. Il piano assunzioni prevede 200 inserimenti in Sicilia (2.100 in tutta Italia). Numeri che sono stati concordati con le organizzazioni sindacali e che contribuiscono a realizzare le strategie delineate nel piano industriale 2024 Sustain & Innovate”.

In Sicilia nel 2023, tra assunzioni e stabilizzazioni di personale, sono state inserite 222 risorse. Il mondo della logistica soprattutto, ma anche quello degli uffici postali sono i comparti più coinvolti, anche se è stato dato spazio a ulteriori figure tecniche e professionali come gli ingegneri ed esperti in real estate. Ma non c’è solo questo: oltre 180 portalettere sono stati assunti a tempo indeterminato, proprio per far fronte al crescente mercato dei pacchi.

La logistica di Poste Italiane sul territorio vede due centri di smistamento, 57 centri di distribuzione e 63 presidi locali per un totale di oltre 120 sedi con 2.700 lavoratori che gestiscono il servizio di recapito in tutte le sue fasi. “La logistica si avvale inoltre – prosegue l’approfondimento di Milano Finanza – di oltre 1.300 Punto Poste, un network in costante espansione composto da tabaccherie ed esercizi convenzionati che offrono alcuni dei servizi postali aziendali. Per la consegna di posta e pacchi in Sicilia, i portalettere hanno a disposizione una flotta composta da oltre 2.000 veicoli di cui a oggi più della metà è green, tra motori elettrici, ibridi e a basso consumo”.

Naturalmente gli uffici postali restano il cuore pulsante dell’attività di Poste anche in Sicilia: 769 uffici nei 391 comuni delle 9 province, ultimo ad essere inaugurato solo pochi giorni fa, quello della nuova sede di Catania 1 all’interno della stazione ferroviaria centrale del capoluogo etneo. Sul territorio è inoltre attivo, come nel resto d’Italia il progetto Polis, volto a trasformare in case digitali gli uffici postali dei comuni sotto i 15.000 abitanti, col quale Poste Italiane partecipa al Piano complementare al Pnrr: “Gli sportelli unici in Sicilia sono presenti in 325 uffici postali – si legge nell’articolo – consentendo ai cittadini di poter richiedere con comodità servizi della Pubblica Amministrazione”.