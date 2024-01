Concerti, Archeo-Bike e Presepi Viventi. Il weekend dell'Epifania in provincia di Trapani

06/01/2024 06:00:00

Il fine settimana dell'Epifania in provincia di Trapani si presenta con un calendario ricco di eventi culturali e tradizionali,

per vivere gli ultimi due giorni di Festività natalizie tra antichi borghi e suggestive rappresentazioni.

Da Selinunte a Castellammare del Golfo, da Erice a Marsala, ogni località si anima con concerti, spettacoli e mercatini. Un viaggio che si snoda tra le rovine di Selinunte, con concerti e laboratori per i più piccoli, fino al suggestivo presepe vivente di Gravano a Marsala, che riporta indietro nel tempo con scenografie d'altri tempi. Scopriamo insieme le tradizioni e gli eventi che rendono magico questo weekend di festa:

SELINUNTE - Al parco archeologico di Selinunte sabato 6 gennaio alle 18.30, per l’Epifania, si terrà il concerto da camera del Palermo Classica String Quintet con la pianista coreana Kwanyee Chan. Musiche di Mozart e Chopin. Un avvincente archeo-bike tra le rovine dei templi al Parco archeologico di Selinunte. In occasione della "Domenica al Museo", il 7 gennaio - prima domenica del mese a ingresso gratuito nei siti della cultura - al parco si può provare l’archeo-bike tra le rovine dei templi al Parco archeologico di Selinunte. Sempre domenica, alle 10.30, è in programma anche il laboratorio dal titolo "Il tesoro di Selinunte: oro e monete antiche". Si va alla scoperta delle monete utilizzate per gli scambi commerciali nell’antica Selinunte: i piccoli partecipanti, con l’aiuto dell’archeologo di CoopCulture, scoprono i simboli impressi ed il loro significato. Quindi ciascun bambino realizza una moneta (che poi si porta a casa) tramite la tecnica antica dello sbalzo, molto semplice e d'effetto, perché permette di ottenere immagini in rilievo, dando l’idea della tridimensionalità.

TRAPANI - L’Epifania, il 6 gennaio, dalle 10:30 alle 13:00, è l’ultima occasione per visitare la nona edizione del Presepe Vivente Medievale nei giardini della Villa Pepoli, vicino al Santuario della Madonna di Trapani. L'evento rievoca l'antico villaggio di Greccio con mercanti, artigiani e varie attività.

ERICE - Fino a domenica 7 gennaio, sono in programma le iniziative di "EricèNatale - Il borgo dei presepi". l 6 gennaio, il centro storico si animerà dalle 10.30 alle 12.30 con le esibizioni del gruppo itinerante Dixielan band. Successivamente, alle 12.00, presso la Chiesa di San Cataldo, il Monesis Duo, composto dai musicisti siciliani Giuseppe Mazzara e Giorgia Grutta. Un concerto con due strumenti particolari e potenti: da un lato la fisarmonica, dal suono profondo, che con i suoi intrecci armonici crea una vera e propria orchestra; dall’altro, il sassofono soprano, strumento dal suono acuto ma dolce insieme. Un viaggio che ripercorre le orme di autori celebri come Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla e autori dei giorni nostri come Gorka Hermosa, Silvio Zalambani. L'iniziativa è a cura dall'Associazione "Vivere Erice" in collaborazione con la Montagna del Signore.





È possibile visitare i Mercatini di Natale in Piazza della Loggia e Piazzetta San Giuliano, fino al 7 gennaio e assaporare così le delizie culinarie tipiche della stagione e trovare regali speciali. Ad EricèNatale, arriva la Befana. Le strade si riempiranno di magia con befane che distribuiranno dolci e sorrisi, creando un'atmosfera incantata e gioiosa per tutti.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Continuano sino al 6 gennaio le iniziative di "Castellammare è Natale". Palazzo Crociferi, sede del Comune, è aperto al pubblico mattina e pomeriggio, per ammirare il presepe all'ingresso che rimane allestito fino al 6 gennaio. Sabato 6 gennaio il centro storico sarà animato dai mercatini di Natale (dalle 17.00 a mezzanotte), tra corso Mattarella e corso Garibaldi. Il programma completo delle iniziative è disponibile alla pagina facebook.com/ComunicatiStampaCastellammare.

MARSALA - Sabato 6 e domenica 7 gennaio sarà possibile visitare il “Presepe Vivente di Gravano”, in contrada Paolini. Verrà ricreata la rappresentazione della stalla dove Gesù nasce, attorniata da una cornice di più di venti ambientazioni che riportano a vivere i mestieri, gli usi e i costumi della Sicilia di circa duecento anni fa. Si potranno anche degustare prodotti tipici e ammirare la "via del ricamo", la "via del pane" e la "via dell’intreccio". Il 6 gennaio (dalle 15 prenderà il via il corteo dei Magi dalla parrocchia Maria Santissima delle Grazie al Puleo) dalle 16,30 alle 21 e il 7 gennaio dalle 16 alle 20,30. Il 6 gennaio è prevista la sagra della sfincia. Per accedere è previsto un ticket che comprende anche degustazioni di: ceci, pane e olio, olive scacciate, vino da tavola, “ova vugghiute”, biscotti regina e vino Marsala. Ci sarà anche il servizio Bus Navetta concesso dal comune di Marsala. Sabato 6 gennaio, alle ore 19.00 presso Piazza della Repubblica, si terrà il concerto “ Christmas Gospel Concert” del gruppo Total Praise. Domenica 7 gennaio presso l'Officina artistica Carpe Diem (via Diaz 2) i partecipanti del laboratorio teatrale diretto da Luana Rondinelli incontrano il pubblico. Monologhi d'autore, testi scritti di proprio pugno, "pillole" tratte da musical prendono vita nel corso di "Mostrarti": due pomeriggi all'insegna della bellezza, della commozione ma anche della risata. L'ingresso è libero. A condurre sarà Chiara Putaggio. Sempre domenica 7 gennaio, alle ore 17:00, presso le “Saline Ettore e Infersa” in Contrada Ettore Infersa - Marsala si terrà la presentazione del libro “Donna Cor-aggio” di Aurora Ranno . A moderare l’incontro sarà il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trapani dott. Antonio Cavasino e l’Avv. Giacomo Frazzitta. Domenica 7 gennaio, alle ore 17.00, al Teatro Sollima è in programma il Concerto Pianoforte e Voce con Luana Struppa al pianoforte e Andrea Donzella al canto. Info: 0923 873232 (i proventi saranno devoluti in beneficenza a UICI). Ancora domenica 7 gennaio, alle ore 18.00, al Teatro Impero si terrà lo spettacolo di Carolina, la star più amata dai bambini.

ALCAMO - Si intitola "Chi beddu regalu..." la commedia comica in scena domenica 7 gennaio alle 18.00 al Piccolo Teatro di Alcamo. Info al numero 338 2988807.

CUSTONACI - Il presepe vivente di Custonaci è visitabile sino al 7 gennaio. Il percorso di visita al presepe vivente di Custonaci inizierà dal centro storico del paese, dove sarà possibile ammirare i mercatini di Natale.Da lì, con i bus navetta, si raggiungerà il borgo, e quindi la grotta Mangiapane, con le abitazioni, le stalle per animali, una cappella, le botteghe e persino un forno a legna.

VALDERICE - Sabato 6 gennaio, dalle 18.00 alle 21.00, torna la "La Bibbia nel Parco" dieci quadri biblici viventi trasformano il Parco Urbano di Misericordia, a Valderice, in una vera e propria Bibbia a cielo aperto. L'ingresso è gratuito ed è possibile degustare anche le sfincie, tipici dolci natalizi.

SALEMI - Tra le vie del centro storico torna "La Capanna del Re", il Presepe vivente itinerante.

Il Presepe è visitabile sabato 6 gennaio 2024 dalle 17.30 alle 20.30 con un ticket d'ingresso al costo di 3 euro (gratuito per bambini fino a 5 anni e persone con disabilità) che include anche la degustazione di prodotti tipici. Un nuovo percorso che coinvolge i vicoli nel cuore del borgo tra scene religiose e botteghe di antichi mestieri animate da figuranti in costumi d'epoca tra le musiche natalizie eseguite dagli zampognari. Ticket acquistabili alla biglietteria (aperta nei giorni e negli orari della manifestazione), sita in via G. Amendola (di fronte a Piazzale Tony Scott).

MARSALA - Fino al 28 gennaio 2024 è possibile visitare la mostra "Figura di Donna. Dalla Collezione della Pinacoteca di Marsala" presso l'Ex Convento del Carmine a Marsala. La mostra, curata da Gianna Panicola, presenta opere di artisti come Antonio Bueno, Domenico Cantatore, Bruno Caruso, e altri.Orari di apertura: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00, esclusi il lunedì. Per maggiori dettagli, visita: https://www.facebook.com/events/1045583263175833.

MAZARA DEL VALLO - Fino al 20 gennaio al CIVIC di Mazara del Vallo si tiene la mostra “Avifauna della Sicilia Sud-Occidentale: la natura ripresa da Enzo Sciabica”.