06/01/2024 09:07:00

E' finalmente arrivato l'inverno in Sicilia.

Un’area di bassa pressione abbraccia, infatti, l'isola.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di oggi, 6 gennaio, in Sicilia a causa del maltempo che interesserà tutta l’isola. Sulla base delle previsioni meteo, sono attese piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sulla Sicilia meridionale e occidentale, con quantitativi di pioggia cumulati da deboli a localmente moderati.