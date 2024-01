Maltempo in Sicilia: grandinate e trombe d'aria. Il video

E' arrivato il maltempo in Sicilia. Pioggia e burrasche di vento, allerta meteo

E' finalmente arrivato l'inverno in Sicilia. Un’area di bassa pressione abbraccia, infatti, l'isola. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di oggi, 6 gennaio, in Sicilia a...