Mazara, tragico incidente a casa: muore Frank Adamo

07/01/2024 18:58:00

È venuto improvvisamente a mancare stamani a causa di un tragico incidente domestico Frank Adamo, 68enne dipendente in pensione del Comune di Mazara del Vallo.

La notizia ha destato dolore e commozione tra la comunità mazarese che ne ha apprezzato negli anni le spiccate doti umane.

Il sindaco Salvatore Quinci, a nome di giunta e amministrazione, ma anche il presidente del consiglio comunale Gancitano a nome del massimo consesso civico esprimono i sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia.

In oltre 42 anni di onorato servizio, fino al pensionamento avvenuto nel maggio 2022, Frank Adamo si è fatto apprezzare per il "professionale e puntuale servizio reso e per le doti umane di persona affidabile, gentile e sempre disponibile".

Aveva lavorato sia all’interno dell’ufficio di gabinetto del Sindaco che all’interno dell’Ufficio di presidenza del Consiglio comunale.

Alla presenza di amministratori, ex amministratori, consiglieri comunali e dipendenti comunali, nel maggio 2022 gli era stata tributata in Comune una festa per il suo pensionamento (in allegato alcune foto di quell’evento).

I funerali si terranno domani alle ore 13 in Cattedrale.