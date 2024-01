Mazara, vandali distruggono il parcheggio di via Impastato

09/01/2024 12:03:00

Vandalizzato, anzi, distrutto a Mazara il parcheggio pubblico di via Impastato. Qualcuno ha sradicato la sbarra di ingresso, completamente divelto una centralina elettrica per l'impianto e danneggiato la colonnina per il pagamento del parcheggio.

Insomma, all'autore o agli autori di questo scempio non va proprio giù che per parcheggiare bisognare pagare, come in tutte le città civili del mondo e hanno deciso di distruggere tutto. Qui di seguito l'amaro commento del sindaco di Mazara Salvatore Quinci:

"In fondo per realizzarlo non abbiamo speso neppure un euro visto che il costo è stato interamente finanziato.

Per ripristinarlo NO! Chi non ama Mazara non ama se stesso! Vergogna alla stato puro. Parcheggio via Impastato!".